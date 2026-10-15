Claudia Villafañe contó cómo afecta a sus hijas el juicio por la muerte de Maradona: "Es agotador..."

La empresaria relató en televisión que ambas empezaron con molestias físicas luego de asistir a las jornadas judiciales y describió el cansancio de escuchar declaraciones sin poder responder. También calculó que el veredicto podría conocerse antes de que termine el año.

Claudia Villafañe reflexionó sobre cómo el juicio por la muerte de Diego Maradona afecta a sus hijas. Imagen optimizada con IA.

Las molestias que empezaron a sentir Dalma y Gianinna durante el tramo final del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona , generaron preocupación en Claudia Villafañe, quien describió el desgaste que atraviesan las jóvenes y anticipó que el veredicto podría conocerse antes de fin de año.

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Durante su visita al ciclo La cocina rebelde, de Eltrece, la empresaria sintetizó lo que observa en sus hijas: "Están somatizando". Relató que Gianinna se sintió enferma después de la audiencia del martes, mientras que Dalma le mandó un mensaje al día siguiente para contarle que había amanecido con un fuerte dolor de garganta.

Villafañe también señaló que Verónica Ojeda tuvo molestias similares y recordó que una de las últimas audiencias se extendió desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 20, en una dinámica que expone a los familiares a testimonios y argumentos sobre aspectos íntimos de la vida del exfutbolista.

Claudia Villafañe acompaña a sus hijas en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

"Es agotador escuchar cosas que no querés escuchar", reconoció Villafañe, quien explicó que las jornadas dejan huella más allá del tiempo que pasan en los tribunales y sintetizó el impacto en una reflexión personal: "Es muy fuerte escuchar y ver, y no podés decir nada. Eso te va todo para adentro".

La empresaria precisó que los representantes de las defensas expondrán sus alegatos el martes, miércoles y jueves de la semana próxima, tras lo cual los jueces deberán evaluar los argumentos de cada parte antes de resolver la situación de los siete profesionales de la salud acusados por la muerte del exfutbolista.

Dalma, Gianinna y el abogado Fernando Burlando durante una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Dalma Maradona apuntó contra Jana por el pedido de absolución de Carlos Díaz

En paralelo, Dalma publicó en Instagram una serie de historias dirigidas a su hermana Jana luego de que el abogado Félix L'Infante solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz. La actriz cuestionó que la joven acompañara ese pedido y reclamó que todos los involucrados en la muerte de su padre afronten las consecuencias.

En una de las publicaciones públicas que subió a Instagram, Dalma cuestionó el papel que le atribuye al profesional de la salud mental y recordó su indicación sobre las visitas familiares: "Él fue el que nos dijo teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte de respetar el tratamiento".

Dalma Maradona destruyó a Jana Maradona tras pedir la absolucion del psicólogo Diaz: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve" https://t.co/hZShTo8xgE — MF (@MundoFamososOk) October 15, 2026

El cierre de sus publicaciones apuntó a la relación entre esa solicitud y la postura del abogado de las hermanas de Diego, que también pidió la absolución del psicólogo. En redes sociales, a Jana le dedicó una frase contundente: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve".

Durante los alegatos, L'Infante sostuvo ante el tribunal que Díaz no tenía poder de decisión sobre la vida cotidiana ni el tratamiento del exfutbolista y argumentó que, según la defensa, la sugerencia de limitar las visitas familiares solo se aplicó después de recibir el aval de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.