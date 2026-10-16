16 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Talleres, por el torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

En medio de la serie contra Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, el Xeneize recibe al equipo cordobés con la necesidad de sumar los tres puntos y llegar a la cima de la tabla anual.

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El Xeneize recibe a La T.

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Por la fecha 13 del torneo Clausura, Boca recibe a Talleres en la Bombonera con el objetivo de lograr un triunfo que le permita acercarse a Instituto, el líder de la Zona A, pero también para quedar puntero en la tabla anual que le daría un pasaje a la próxima Copa Libertadores. Al ser un encuentro en medio de la serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena prepara un equipo alternativo.

El Vasco pondría lo mejor que tiene frente a Talleres, en la previa del duelo copero.
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En la última fecha, el Xeneize jugó ante Instituto en Córdoba y no pudo llevarse los tres puntos. El partido terminó con un empate 2 a 2 y no aprovechó el hecho de jugar con casi todos sus titulares en una fecha complicada para hacerlo. Además, fue sin su figura, Leandro Paredes.

El Vasco tiene preparados los ingresos de Dylan Gorosito y Nicolás Figal en lugar de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo, respectivamente. También Miguel Merentiel volvería al 11 titular y podría aparecer Rodrigo Battaglia tras 10 meses de actividad.

Por el otro lado, Talleres está último en la Zona A y sin chances de meterse en los playoffs. El ciclo de Omar de Felippe lleva cinco partidos sin victorias duros donde solo cosechó cuatro puntos: un triunfo, un empate y tres derrotas.

Boca vs. Talleres: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Estadio: Bombonera

Boca vs. Talleres: probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

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