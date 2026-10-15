15 de octubre de 2026 Inicio
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Reportan al menos cuatro muertos en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón

Se trata de tres niños y un adulto. El sospechoso fue abatido alrededor de las 13, mientras las autoridades evacuaban el establecimiento. La investigación continúa y las familias fueron convocadas a un punto de reunificación para que no se acerquen a la zona de peligro.

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El tiroteo en una escuela de Oregon

El tiroteo en una escuela de Oregon, Estados Unidos, dejó un saldo de, al menos, dos niños heridos. 

nypost.com

Al menos tres niños y un adulto murieron en un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, Estados Unidos. La Policía confirmó que el sospechoso fue abatido, aunque no informó quién le disparó. El edificio fue evacuado y se habilitó un centro para reunir a los alumnos con sus familias.

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En una rueda de prensa realizada el jueves por la tarde, la portavoz de la Policía de Bend, Sheila Miller, informó que el sospechoso fue abatido alrededor de las 13. Las autoridades todavía no revelaron su identidad ni confirmaron quién efectuó los disparos. Entre las posibilidades mencionadas, se encuentra la intervención de un transeúnte.

"Esto es algo que jamás queremos ver en Bend. Es devastador", expresó Miller durante la conferencia, con la voz quebrada. "Nuestros corazones están con esta comunidad, y les pedimos que trabajen juntos y se unan en estos momentos", agregó la funcionaria al referirse al impacto del episodio en la comunidad.

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El tiroteo en Oregón dejó, al menos, 3 niños y un adulto muerto.

Cómo comenzó el tiroteo en la escuela de Oregón

Según la información difundida por las autoridades, el operativo comenzó tras un reporte de disparos contra un automóvil. Posteriormente, el sospechoso ingresó a la escuela primaria Silver Rail y se recibieron nuevas llamadas de emergencia desde el interior del establecimiento.

La Policía desplegó un amplio operativo en las inmediaciones y pidió a la población que evitara la zona. Los agentes comenzaron a evacuar el edificio salón por salón y trasladaron a estudiantes y otras personas en autobuses, mientras avanzaban las tareas para garantizar la seguridad dentro de la escuela.

El punto de reunificación para los familiares fue establecido en la Iglesia Journey, en una zona cercana a la institución pero fuera del área en la que sucedió el tiroteo, en Bend. Las autoridades solicitaron a las familias que se dirigieran allí para encontrarse con los estudiantes evacuados.

Por su parte, Steven Cook, superintendente de las Escuelas de Bend-La Pine, manifestó su pesar por lo ocurrido en un comunicado. "Estamos consternados y profundamente apenados por esta tragedia sin sentido", declaró. También envió sus condolencias a las familias afectadas y señaló que las prioridades inmediatas eran el bienestar de los estudiantes y del personal, además de la colaboración con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Las autoridades solicitaron a los familiares de los alumnos de Silver Rail que se dirijan a un punto de reunificaci&oacute;n en la Iglesia Journey.&nbsp;

Las autoridades solicitaron a los familiares de los alumnos de Silver Rail que se dirijan a un punto de reunificación en la Iglesia Journey.

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