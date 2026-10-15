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Detuvieron al acosador de una reconocida periodista y reveló el calvario que vivió: "Te voy a pegar dos tiros en la cabeza"

Durante la emisión del ciclo de espectáculos, mostraron las imágenes del momento en que fue detenido el hombre acusado de acosar a la panelista, que durante años, recibió mensajes intimidatorios y de muerte.

El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.

El miedo en primera persona: la panelista de La Mañana con Moria rompió el silencio y reveló la amenaza que recibió.

Amalia Díaz Guiñazú contó el calvario que vivió por años a raíz del acoso que empezó a recibir por parte de un seguidor de Instagram, que incluso le envió amenazas de muerte.

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Durante la emisión de La Mañana con Moria, revelaron que el hombre fue detenido durante un allanamiento que se hizo en su domicilio ubicado en la localidad de Valeria del Mar por agentes de la Policía de la Ciudad. Fue así que desde el programa de la One mostraron las imágenes del momento, cuando los agentes policiales irrumpieron en la propiedad y lo levantan al denunciado de la casa a la fuerza. “¿Es por lo de Amalia esto?”, repetía el hombre.

Frente a la sorpresa del panel, la periodista contó que recurrió a la justicia porque el sujeto hace años le dejaba mensajes en las redes de todo tipo y que con el paso del tiempo se tornaron agresivos.

En este contexto, Moria Casán expresó al inicio del programa que desde hace tiempo el programa sabía la situación de Amalia. “La encontré muchas veces afligida y teniendo que soportar este acoso que ha sido terrible”, explicó al respecto.

El duro relato de Amalia Diaz Guiñazu y el apoyo de Moria Casán

En otro tramo del programa, la periodista explicó que la situación comenzó en 2020, cuando trabajaba en El Garage.Siempre tengo mucho feedback con los seguidores, cuando te mandan el mensaje directo y siempre he contestado. En algún momento se produjo un quiebre y se puso más intenso”, recordó.

En ese sentido, la panelista contó que los primeros mensajes que recibía eran amorosos, pero que con el tiempo la situación se convirtió en una verdadera pesadilla. “¿Qué fue lo más grave que te llegó a decir?”, preguntó Moria Casán.

Fue entonces cuando Guiñazú reveló que el hombre comenzó a enviarle mensajes cada vez más agresivos y que incluso llegó a amenazar de muerte a las personas con las que ella se mostraba en las redes sociales. “Subí una foto con algún amigo y él consideraba que era mi pareja y le mandaba mensajes amenazándolo de muerte”, relató.

Sin embargo, el momento más estremecedor llegó cuando la periodista expuso las graves amenazas que recibió directamente: “Lo más grave fue ‘voy al canal y si te ponés histérica te voy a golpear’ o ‘te voy a pegar dos tiros en la cabeza’ y ‘te voy a violar’”.

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