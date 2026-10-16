El Gobierno confía en reunir los votos para suspender las PASO: "Vamos a tener reforma electoral" El jefe de Gabinete, Diego Santilli, que continúa con las reuniones con gobernadores aliados, afirmó: "Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas, y salieron". "¿Qué diputado y senador va a estar enfrente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?", se preguntó. Por Agregar C5N en









Diego Santilli mantiene una serie de reunones con gobernadores en busca de acuerdos. AmCham Summit

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró confiado en que el Gobierno logrará reunir los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Vamos a tener reforma electoral", señaló el funcionario, que viene encabezando una serie de reuniones con gobernadores aliados para llegar a acuerdos.

En su defensa del proyecto, Santilli se preguntó con ironía: "¿Qué diputado y senador va a estar enfrente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?". Además, recordó: “Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas. Que no iba a salir Banco Central, que no iba a salir Zonas Frías, la reforma laboral, y salieron…".

El Gobierno quiere suspender las PASO. “Yo creo que va a funcionar. Yo creo que vamos a andar bien. Vamos a tener reforma electoral”, completó Santilli sobre el tema, en una entrevista por Radio Mitre.

Diego Santilli habló sobre la V Marcha Federal Universitaria "Repudio totalmente a los delincuentes violentos, energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo, a romper el orden, a romper la vida pacífica de los argentinos. Ahí no están marchando por las universidades", señaló el jefe de Gabinete en un primer momento.

Respecto al reclamo de los estudiantes, Santilli recordó que, en 2024, "el gobierno de Milei aumentó un 270% el presupuesto respecto al 2023. Terminó de pagar los 10,000 millones de pesos de la deuda que le dejaron. Incluso tenían demoras entre 3 y 4 meses para recibir los fondos".