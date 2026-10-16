Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de octubre El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación en la continuidad de una semana corta con calma cambiaria. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, tras un jueves sin cambios en el cierre de una semana que tuvo la caída de las acciones argentinas y el riesgo país por encima de los 600 puntos básicos.

Este lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de u$s291 millones en el mercado libre de cambios, marcando la mayor adquisición diaria de divisas desde finales de julio. A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones y cerraron la jornada en u$s49.839 millones, quedando al borde de la marca de los u$s50.000 millones.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.