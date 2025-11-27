Gustavo Sylvestre en los Martin Fierro de Cable: "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire" El conductor de Minuto Uno destacó el rating de audiencia de las señales de cable en toda la transmisión y más aún en el prime time de noticias.







El conductor de Minuto Uno, en C5N, Gustavo Sylvestre, celebró las 4 nominaciones del programa, como mejor ciclo de noticias, como conductor entre otras ternas, en los Premios Martín Fierro de Cable 2025: "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire".

"Estamos muy contentos. Hoy la gente elige las noticias y elige C5N. En estos tiempos difíciles hay que celebrar y eso hacemos", dijo al ser entrevistado en la alfombra roja con Pía Shaw y Barbie Simons.

