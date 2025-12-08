Un hincha de Gimnasia cayó de una tribuna en la previa del clásico con Estudiantes Ocurrió en la tribuna Centenario del estadio Juan Carmelo Zerillo, una hora antes del inicio del partido. El hincha fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. Por + Seguir en







El hecho ocurrió en la tribuna Centenario.

Un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió un grave accidente al caer desde una tribuna poco antes del inicio del clásico contra Estudiantes de La Plata, mientras el público ingresaba al estadio Juan Carmelo Zerillo, generando conmoción en la previa del encuentro.

El hombre se precipitó desde gran altura hacia la calle, lo que activó una rápida respuesta de los servicios de emergencia en el lugar. Fuentes policiales informaron que el suceso ocurrió a menos de una hora de que comenzara el partido, movilizando de inmediato a personal sanitario y de seguridad.

El hincha fue asistido en el lugar del accidente y trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata. A pesar de la gravedad de la caída, el herido ingresó al centro médico en estado consciente, lo que facilitó su pronta atención.

hincha gimnasia El hombre se encuentra internado bajo evaluación médica para determinar la extensión de sus lesiones y su cuadro clínico. Hasta el momento, las autoridades hospitalarias y policiales no difundieron partes oficiales sobre su estado de salud ni proporcionaron detalles adicionales.

La identidad del hincha no se dio a conocer y las autoridades policiales trabajan para determinar las circunstancias precisas que llevaron a la caída desde la tribuna.