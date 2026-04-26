Enzo Fernández clasificó al Chelsea a la final de la FA Cup con un gol ante Leeds El equipo de Londres rompió una sequía de cinco partidos sin triunfos en el Estadio Wembley y definirá el torneo frente al Manchester City el 16 de mayo. Por + Seguir en







Enzo Fernández, autor del gol del triunfo.

Chelsea venció 1-0 al Leeds United en el Estadio Wembley y selló su pasaje a la final de la FA Cup. El volante argentino Enzo Fernández marcó el gol del triunfo en un encuentro que puso fin a una racha negativa para el club londinense.

El equipo de la capital británica enfrentará al Manchester City en el duelo por el título. Pese a la paridad en el juego, la intervención de Fernández resultó determinante para superar la defensa del Leeds, que compitió con intensidad a pesar de la diferencia de categoría.

La actuación del mediocampista argentino marcó su retorno oficial al equipo titular. El futbolista estuvo fuera de las convocatorias previas debido a un castigo disciplinario que le impuso el anterior cuerpo técnico, pero su presencia fue clave para la victoria.

Embed - ¡CAPITÁN Y HÉROE! ENZO FERNÁNDEZ METIÓ AL CHELSEA A LA FINAL DE FA CUP | Chelsea 1-0 Leeds | RESUMEN Chelsea llegó a esta instancia en medio de una severa crisis institucional y deportiva. El despido del entrenador Liam Rosenior ocurrió tras una serie de cinco encuentros sin victorias ni goles, lo cual profundizó la inestabilidad tras la salida de Enzo Maresca.

Calum McFarlane lideró al plantel de manera interina durante este compromiso clave. Bajo su conducción temporal, el equipo recuperó el orden táctico necesario para obtener el resultado positivo y calmar los cuestionamientos de la prensa y la afición.

La gran final de la competencia se disputará el próximo domingo 16 de mayo. Los "Blues" buscarán cerrar una temporada irregular con una conquista frente al conjunto de Pep Guardiola en el mítico escenario de Londres.