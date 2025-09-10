Estados Unidos: Kamala Harris admitió que fue "imprudente" que Joe Biden decidiera ir por la reelección

La exvicepresidenta del país norteamericano cuestionó que sólo el líder demócrata haya definido su candidatura para buscar otro mandato, en el marco de las elecciones de 2024.

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris , quien integró el gobierno de Joe Biden , admitió que fue "imprudente" que sólo el líder demócrata definiera junto a su esposa si debía ir en búsqueda de un nuevo mandato en la Casa Blanca , aunque luego la candidatura fue retirada.

En su libro llamado 107 Días, que se publicará el 23 de septiembre, Harris analizó la candidatura de Biden de cara a las elecciones en Estados Unidos que se desarrollaron en noviembre de 2024. "¿Fue generosidad o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia" , advirtió.

"Esta no era una elección que debiera haberse dejado al ego de una persona, a la ambición de una persona. Debería haber sido más que una decisión personal", definió la demócrata sobre los comicios en los que se impuso el republicano Donald Trump.

Por su parte, Biden había anunciado en julio de 2024 que retiró su postulación, con un respaldo a Harris para que sea la postulante demócrata. "Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo para que sea la candidata de nuestro partido" , expresó en aquel entonces.

Luego de semanas de especulaciones, en medio de cuestionamientos por su salud mental y tras el impacto que generó el intento de asesinato de Donald Trump durante un acto en Pensilvania, Joe Biden bajó su candidatura en julio de 2024 y no fue por la reelección en Estados Unidos.

En un extenso comunicado en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos había asegurado que, a pesar de su deseo de ser electo para un segundo término, está en su "mayor interés", del Partido Demócrata" y del país "concentrarse únicamente en completar el mandato". "Ha sido el mayor honor de mi vida servir en este cargo", escribió en una carta publicada en su cuenta oficial de X.

Biden debía aceptar su candidatura entre el 19 y 22 de agosto de 2024 durante la convención del partido, a llevarse a cabo en el United Center. El estado de Illinois es conocido por formar parte del "Muro Azul" del medio oeste del país, junto con Winsconsin, Michigan y Minnesota.

Su renuncia a la candidatura llegó también luego de que más de 30 legisladores demócratas le pidieran públicamente que abandone la carrera presidencial. Estos pedidos fueron encabezados por el propio Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Según reportó la CNN, Pelosi le habría dicho que las encuestas mostraban que el mandatario no podía derrotar a Trump.