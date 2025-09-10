10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Será en un vuelo chárter que hará escalas en Bogotá y Belo Horizonte. La nómina incluye a diez ciudadanos, la mitad con antecedentes penales.

Por
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

Un avión especial fletado por la administración de Donald Trump aterrizará este jueves en Argentina con los primeros 10 ciudadanos argentinos deportados de Estados Unidos. Se trata de un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros. La aeronave arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Kamala Harris junto a Joe Biden.
El vuelo, que forma parte de la estricta política migratoria implementada por el gobierno de Trump, hará escalas en Bogotá, Colombia, y en Belo Horizonte, Brasil.

A diferencia de las deportaciones anteriores, en las que los ciudadanos regresaban en vuelos comerciales y acompañados por dos agentes de deportación, esta vez el gobierno de Estados Unidos optó por un vuelo chárter.

La lista de los deportados incluye a diez personas, algunos de los cuales tienen antecedentes penales, mientras que otros no. La nómina la integran Daniel Rodrigo Céspedes (robo), Luciana Lorena Lopresti (agresión), Marcos Ontivero (procurar prostitución) y Rodolfo Valor (tráfico). Los otros seis deportados son Maximiliano García, Sandra Márquez, Ernesto Núñez, Pablo Ridolfo, Mario Robles y Julián Francisco Rojas.

Según fuentes diplomáticas, la decisión de deportar a estas personas es una medida unilateral de Estados Unidos, que se toma sin considerar los antecedentes penales. La política migratoria actual de Washington permite este tipo de acciones, incluso si el delito cometido no está directamente relacionado con la seguridad pública.

