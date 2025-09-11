11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a la bañera tradicional: la tendencia que todos querrán tener en sus casas en 2026

Las nuevas reformas priorizan el diseño minimalista, la higiene y el ahorro de agua, desplazando a un elemento histórico del hogar.

Por
Los expertos en diseño aseguran que la tendencia hacia duchas minimalistas marcará el final de la bañera como elemento central en las reformas de 2026.

Los expertos en diseño aseguran que la tendencia hacia duchas minimalistas marcará el final de la bañera como elemento central en las reformas de 2026.

Freepik

Durante décadas, la bañera fue considerada un símbolo de lujo y relajación, pero esa percepción comienza a transformarse con fuerza. Los cambios en los hábitos de higiene, el uso más eficiente de los espacios y la preocupación por el medioambiente están impulsando un giro decisivo en los baños de las viviendas modernas.

El misterioso hallazgo apareció junto al tercer puente entre Neuquén y Cipolletti.
Te puede interesar:

Misterio en Neuquén: aparecieron juguetes sexuales junto a un puente

Los especialistas en interiorismo coinciden en que, a partir del próximo año, la bañera dejará de ser la pieza central en la mayoría de los hogares. Las prioridades se concentran en la practicidad, la optimización del espacio y, sobre todo, en la reducción del consumo de agua, una cuestión cada vez más relevante en contextos de crisis hídrica.

La tendencia apunta a una transición clara hacia un formato mucho más funcional y contemporáneo. Las duchas sin juntas aparecen como la alternativa preferida, no solo por motivos estéticos, sino también por su capacidad de adaptarse a diferentes estilos y dimensiones de baño.

Ducha sin juntas
Fabricadas con materiales resistentes como mármol y porcelana, las duchas continuas evitan la acumulación de humedad y prolongan la vida útil del baño.

Fabricadas con materiales resistentes como mármol y porcelana, las duchas continuas evitan la acumulación de humedad y prolongan la vida útil del baño.

Así es la opción alternativa a las bañeras

La National Kitchen and Bath Association (NKBA) respalda con datos la consolidación de este modelo. Se trata de un tipo de ducha con superficie continua que elimina las divisiones visibles, aportando un acabado limpio y minimalista. Su diseño facilita la limpieza diaria y contribuye a mantener un entorno más higiénico al evitar la acumulación de humedad en las uniones.

Otro de los grandes atractivos es la versatilidad. Al sustituir la bañera, se libera un área considerable que puede destinarse a duchas más amplias y personalizadas, incluso en baños pequeños. Esto no solo mejora la comodidad, sino que también ofrece nuevas posibilidades de distribución del espacio.

En términos de mantenimiento, las duchas sin juntas resultan más duraderas. Los materiales utilizados, como el mármol, la piedra sinterizada o las losas de porcelana, presentan alta resistencia frente a golpes, humedad y cal, problemas frecuentes en instalaciones tradicionales. De esta forma, la inversión inicial se ve compensada por una mayor vida útil y menores gastos de reparación.

La estética también juega un papel determinante. Con un aspecto uniforme y sin interrupciones, estas duchas transmiten amplitud y cohesión visual, adaptándose tanto a ambientes modernos como a diseños clásicos. Además, su instalación es rápida: una reforma completa puede concretarse en apenas dos días, lo que reduce tiempos y costos asociados a la obra.

Ducha sin juntas 2
La preferencia por duchas sin juntas responde a la necesidad de aprovechar mejor los espacios, reducir el consumo de agua y simplificar la limpieza en el hogar.

La preferencia por duchas sin juntas responde a la necesidad de aprovechar mejor los espacios, reducir el consumo de agua y simplificar la limpieza en el hogar.

En definitiva, el cambio que se aproxima no responde solo a una cuestión de moda. La combinación de eficiencia, higiene y diseño está marcando el final de la bañera como protagonista del baño, abriendo paso a un formato más acorde con las exigencias actuales de confort y sostenibilidad.

Noticias relacionadas

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

ANMAT prohibió la venta de productos de la marca UP!MY HAIR y VieLess

La ANMAT prohibió la venta de dos marcas de productos para la protección y la caída del pelo

Mar del Plata: encontraron el cuerpo de una mujer en la playa

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata

Entre las principales localidades que implementarán el asueto se encuentra la ciudad de Neuquén.

Decretan un nuevo feriado para el viernes 12 de septiembre y habrá fin de semana largo: de qué se trata

play

El encargado del colegio reveló cuál fue el momento más tenso de la negociación con la adolescente armada en Mendoza

Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Adiós al frío: llega el calor previo a la primavera con máximas de 32 grados en Argentina

Rating Cero

Una actriz afirmó no haber recibido novedades de Marvel y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.  

Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo"

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
play

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

últimas noticias

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Hace 4 minutos
Los signos más afectados según la IA por eclipse luna del mes de septiembre 2025.

De qué manera afecta la Luna de Sangre a los diferentes signos en septiembre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 8 minutos
Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.

Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

Hace 9 minutos
Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Hace 11 minutos
Un truco con solo dos ingredientes para limpiar la mampara del baño.

Mezclando solo dos ingredientes podés limpiar tu mampara y que quede como nueva: cuál es el truco

Hace 12 minutos