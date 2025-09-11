Adiós a la bañera tradicional: la tendencia que todos querrán tener en sus casas en 2026

Las nuevas reformas priorizan el diseño minimalista, la higiene y el ahorro de agua, desplazando a un elemento histórico del hogar.

Los expertos en diseño aseguran que la tendencia hacia duchas minimalistas marcará el final de la bañera como elemento central en las reformas de 2026.

Durante décadas, la bañera fue considerada un símbolo de lujo y relajación , pero esa percepción comienza a transformarse con fuerza. Los cambios en los hábitos de higiene, el uso más eficiente de los espacios y la preocupación por el medioambiente están impulsando un giro decisivo en los baños de las viviendas modernas.

Los especialistas en interiorismo coinciden en que, a partir del próximo año, la bañera dejará de ser la pieza central en la mayoría de los hogares. Las prioridades se concentran en la practicidad , la optimización del espacio y, sobre todo, en la reducción del consumo de agua , una cuestión cada vez más relevante en contextos de crisis hídrica.

La tendencia apunta a una transición clara hacia un formato mucho más funcional y contemporáneo. Las duchas sin juntas aparecen como la alternativa preferida, no solo por motivos estéticos, sino también por su capacidad de adaptarse a diferentes estilos y dimensiones de baño.

La National Kitchen and Bath Association (NKBA) respalda con datos la consolidación de este modelo. Se trata de un tipo de ducha con superficie continua que elimina las divisiones visibles, aportando un acabado limpio y minimalista. Su diseño facilita la limpieza diaria y contribuye a mantener un entorno más higiénico al evitar la acumulación de humedad en las uniones.

Fabricadas con materiales resistentes como mármol y porcelana, las duchas continuas evitan la acumulación de humedad y prolongan la vida útil del baño.

Otro de los grandes atractivos es la versatilidad . Al sustituir la bañera, se libera un área considerable que puede destinarse a duchas más amplias y personalizadas, incluso en baños pequeños. Esto no solo mejora la comodidad, sino que también ofrece nuevas posibilidades de distribución del espacio.

En términos de mantenimiento, las duchas sin juntas resultan más duraderas. Los materiales utilizados, como el mármol, la piedra sinterizada o las losas de porcelana, presentan alta resistencia frente a golpes, humedad y cal, problemas frecuentes en instalaciones tradicionales. De esta forma, la inversión inicial se ve compensada por una mayor vida útil y menores gastos de reparación.

La estética también juega un papel determinante. Con un aspecto uniforme y sin interrupciones, estas duchas transmiten amplitud y cohesión visual, adaptándose tanto a ambientes modernos como a diseños clásicos. Además, su instalación es rápida: una reforma completa puede concretarse en apenas dos días, lo que reduce tiempos y costos asociados a la obra.

Ducha sin juntas 2 La preferencia por duchas sin juntas responde a la necesidad de aprovechar mejor los espacios, reducir el consumo de agua y simplificar la limpieza en el hogar.

En definitiva, el cambio que se aproxima no responde solo a una cuestión de moda. La combinación de eficiencia, higiene y diseño está marcando el final de la bañera como protagonista del baño, abriendo paso a un formato más acorde con las exigencias actuales de confort y sostenibilidad.