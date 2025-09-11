11 de septiembre de 2025 Inicio
El encargado del colegio reveló cuál fue el momento más tenso de la negociación con la adolescente armada en Mendoza

Jorge dio detalles sobre cómo la joven logró deponer su actitud y entregar su arma a la Policía. Además, aseguró que "es una buena alumna que no tiene mala conducta".

Escuela Marcelino Moreno de Mendoza.

Mientras en Mendoza continúa la conmoción luego de que una adolescente de 14 años ingresara a la escuela con un arma y disparara. El encargado de la escuela Marcelino Moreno de La Paz, Jorge, contó cómo se vivieron los momentos más tensos de la negociación con la Policía.

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca.
Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca, mientras evalúan su evolución neurológica

"Cuando se quedó sola no intentó salir de la escuela", comenzó a relatar en diálogo con Diego Gabriele desde Mendoza para Mañanas Argentinas por C5N y luego agregó un llamativo detalle: "Hizo una especie de ademán como de ponerse el arma en la cabeza, fue justo cuando vio a su papá que venía a buscarla".

Luego, Jorge reconoció: "Nunca vivimos algo así". Y, sobre los primeros momentos del ataque, contó: "Me la encontré caminando en los pasillos después del segundo tiro. Ahí empezamos a comentarlo entre los docentes. Primero pensamos que era otra cosa y no le dimos importancia".

El hombre señaló que los chicos recién estaban ingresando del recreo y que en el momento no tomó consciencia del peligro, después la policía se hizo cargo de todo.

Sobre la nena, dijo que nunca la vio sola y que "es buena alumna y no tiene mala conducta", a la vez que describió a Raquel, la profesora que apuntaba la adolescente. como una "buena docente". "Raquel quedo encerrada con el preceptor, nunca llegó a tenerla enfrente por suerte. Aparentemente era su objetivo".

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Luego de que la adolescente de 14 años apareciera armada en la escuela secundaria Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza, hablaron los compañeros de la menor.

Según el diario local Los Andes, la chica se atrincheró en el interior del establecimiento y pidió ver a la profesora de Matemáticas, Raquel, para poder salir del lugar.

Los alumnos dejaron trascender que "la chica es muy tranquila, de poco hablar, no es peleadora, no tiene muchas amistades" y "le hacían burla por alguna particularidad en el habla, en la forma simple de vestir y en que tiene cejas muy pobladas", según el medio mendocino.

En cuanto a la profesora que pidió "para negociar", la docente pudo salir en la evacuación junto a los alumnos y permanece internada en el hospital de La Paz tras una fuerte crisis de nervios, según el periodista mendocino Rodrigo Cuello.

En diálogo con C5N, uno de los alumnos dijo que "se quería pegar un tiro ella misma en la cabeza", y que cuando llegó el padre, el policía al que le sacó el arma, también le quiso disparar.

El testigo confirmó que la profesora "Raquel Gómez, la profe de Matemáticas, y un compañero más le hacían burlas" y que hay un compañero que tiene una bala que dejó la alumna sobre un banco. "Fueron 4 disparos, en el primero estábamos en el recreo y los otros 3 estábamos encerrados".

