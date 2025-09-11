11 de septiembre de 2025 Inicio
Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata

Un grupo de personas reportó al 911 sobre la presencia de un cadáver sobre la arena y el SAME acudió al lugar. La víctima aún no fue identificada.

Por
Un cadáver fue hallado en las playas del norte de Mar del Plata por un grupo de personas que pasaba a la altura de avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán. La Policía y el SAME se hicieron presentes en el lugar y realizaron un operativo para retirarla. La víctima aún no fue identificada.

El llamado al 911 fue cerca de las 18 y, de inmediato, los peritos de la Policía Científica y personal sanitario se hicieron presentes en el lugar. Los mismos constataron que no se detectaron signos evidentes de violencia en el cuerpo, pero las causas permanecen bajo investigación social.

El cuerpo fue encontrado con el torso descubierto y un pantalón negro. La mujer tendría entre 30 y 40 años y no tenía documentos encima que permitiera su identificación inmediata. Los efectivos delimitaron el sector para evitar la alteración de pruebas y permitiendo el trabajo de los forenses.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno en Mar del Plata, que inició bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La Policía Científica identificó que la muerte fue reciente y los resultados de la autopsia resultarán determinantes para establecer el horario y las circunstancias en las que murió.

Por el momento, no hay reportes oficiales de personas desaparecidas en la ciudad que tengan que ver con las características descritas. Se buscan las cámaras de seguridad en la zona para poder registrar los movimientos previos.

