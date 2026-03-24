24 de marzo de 2026 Inicio
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Un frente frío congela el termómetro y anticipa tormentas: cuándo vuelve a llover en el AMBA

El fin de semana largo se despide con un cielo despejado y máximas que no treparán más de los 23 grados. Sin embargo, la ventana del buen tiempo tiene los días contados.

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Las lluvias volverán al AMBA de cara al fin de semana. 

Las lluvias volverán al AMBA de cara al fin de semana. 

Tras el paso de un fuerte temporal que dejó más de 45 usuarios sin luz en AMBA, las condiciones meteorológicas mejoran de cara al fin del fin de semana largo. La leve calma traerá días soleados y temperaturas que no romperán la barrera de los 25 grados. Sin embargo, el buen tiempo durará poco.

Se espera un lunes con precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
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Tras varios días nublados y con lluvia, la jornada del 24 de marzo el cielo estará despejado con una temperatura máxima de 23 y una mínima de 10 grados. Durante la semana, el otoño se comienza a sentir y las mínimas se mantendrán entre los 10 y 18 grados.

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Desde Meteored informaron que en las próximas horas el ingreso de "un nuevo frente frío empieza a meterse en la región", lo que generará un descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, San Luis y Neuquén. Esta región se verá afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Qué día regresan las lluvias a Buenos Aires

Desde Meteored también explicaron que de cara al jueves/viernes "se va a producir el retorno de aire más cálido y húmedo desde el Litoral hacia el centro-este del país" que avanzará hacia el sur, que entre la suma de otros factores aumentará las posibilidades de inestabilidad. A partir del viernes es posible que comience un nuevo ciclo de tormentas sobre Buenos Aires y el Litoral.

CABA 24-3-26
Captura del pronóstico extendido del SMN.

Captura del pronóstico extendido del SMN.

A partir del sábado 28, el ingreso de mayor nubosidad marcará el inicio de un periodo de inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40% durante la primera mitad del día. Si bien no se esperan tormentas severas de forma generalizada, el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que obligará a recalcular cualquier plan al aire libre para el comienzo del fin de semana.

La tendencia húmeda se consolidará hacia el domingo 29, jornada que mantendrá el riesgo de chaparrones aislados, especialmente durante la mañana y la tarde, con temperaturas mínimas que treparán hasta los 20°C y máximas que se mantendrán firmes en los 25°C.

Alerta meteorológica amarilla por vientos: las localidades afectadas

  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Meseta de Río Senguer.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe - General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • San Luis: Gobernador Dupuy - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.
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