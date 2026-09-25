"Mucho cobro de comisión ilegal": el drama de endeudarse para alquilar y la "ley del más fuerte" en las inmobiliarias

La desregulación de los alquileres y la pérdida del poder adquisitivo han dejado el terreno fértil para que el mercado imponga sus propias reglas: la ley del más fuerte, la estafa, el abuso y la inmoralidad. En un contexto donde alquilar se transformó en una desgastante "carrera de obstáculos", la falta de negociación y la imposición de gastos arbitrarios arrastran a miles de familias al endeudamiento solo para cubrir los costos de ingreso a una vivienda.
Para frenar este atropello, la senadora bonaerense Mónica Macha -con el respaldo de Inquilinos Agrupados- presentó un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires para que los honorarios, comisiones (que van del 2% al 4%) y gastos de gestoría queden a cargo exclusivamente del propietario. La iniciativa busca replicar las regulaciones vigentes en CABA, La Pampa y Río Negro, basándose en un principio elemental expuesto por las organizaciones sociales: "Vos no contrataste el servicio, vos no lo pagás".
Sobre las razones de esta medida y el impacto de la crisis actual en los hogares, Macha denunció de forma contundente: "Desde que asumió (Javier) Milei, el endeudamiento se convirtió en una regla para poder sobrevivir, transformándose en un padecimiento constante para las familias. La deuda no es un problema individual, es un problema social y económico que necesita respuestas urgentes para pensar otro camino. Endeudarse para vivir no puede ser un proyecto de país".
Macha remarcó a C5N que "desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires presentamos un proyecto de ley junto a Inquilinos Agrupados para que la comisión inmobiliaria de vivienda única la pague el propietario. Esta iniciativa propone modificar la normativa que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en la Provincia y toma como antecedentes las regulaciones que ya existen en Río Negro, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sostenemos que, en este contexto, alquilar se convirtió en una carrera de obstáculos. Esta iniciativa también busca que quienes necesitan un lugar donde vivir no tengan que asumir, además, el costo de una intermediación que no solicitaron".
El proyecto busca que el pago de la comisión inmobiliaria en los alquileres de vivienda quede a cargo exclusivo del propietario en la Provincia de Buenos Aires.
Redes sociales
Esta propuesta se apoya en una consigna clara que sintetizan desde Inquilinos Agrupados: "Vos no contrataste el servicio, vos no lo pagás". En diálogo con C5N, Gervasio Muñoz, referente de la organización, advirtió sobre la gravedad de la situación de quien tiene que alquilar o renovar un contrato. "Recibimos 25 consultas por día y la mayoría son por desalojos. Hay mucha suspensión de pago del alquiler, mucho contrato abusivo e incumplimientos de la ley por parte de las inmobiliarias. Mucho cobro de comisión ilegal en la Ciudad", enumeró.
A pesar de que en CABA la prohibición del cobro de honorarios al inquilino es norma desde 2017, la cobranza indebida por parte de martilleros y corredores sigue siendo moneda corriente. Desde Inquilinos Agrupados destacan que hoy las familias se animan a denunciar más estos abusos ante Defensa del Consumidor o el Colegio de Corredores. La entidad brinda asesoramiento legal de forma virtual en inquilinosagrupados.com.ar, o presencial los martes de 16 a 19 en Bartolomé Mitre 1767 (Congreso, CABA).
Los temas clave del reclamo inquilino
El reclamo se basa en que el cobro de honorarios al inquilino constituye una injusticia en la contratación, ya que la inmobiliaria trabaja en representación del locador: lo que se exige es un pago ilegal y arbitrario por una intermediación no solicitada. Esta acumulación de comisiones, depósitos y adelantos está obligando a los hogares a recurrir al endeudamiento con préstamos bancarios o personales, y el acceso a la vivienda se transforma en un punto de la vulnerabilidad económica. Frente a esta problemática, el proyecto impulsado por las senadoras Mónica Macha, María Rosa Martínez y Laura Clark busca equiparar a la Provincia de Buenos Aires con otras jurisdicciones que ya protegen el derecho básico a la vivienda.
Quiénes defienden a los inquilinos
En Argentina, la defensa de los derechos de los inquilinos está integrada por organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sindicales/gremiales y organismos públicos de defensoría. Entre las asociaciones y agrupaciones de ciudadanos que militan por el acceso justo a la vivienda están:
- Inquilinos agrupados: entidad que encabeza Gervasio Muñoz, a nivel nacional y en la Ciudad, que asesora sobre la Ley de alquileres, aumentos, expensas y cobros indebidos. Se encuentra como @inquilinosagrupados en Instagram. O personalmente en Bartolomé Mitre 1767, todos los martes de 16 a 19hs.
- Federación nacional de inquilinos: red que articula a agrupaciones de distintas provincias del país para presentar demandas al Congreso y al Ejecutivo nacional.
- Agrupaciones y sindicatos provinciales: son consejalías de inquilinos a nivel local, en provincias como Buenos Aires, Santa Fe (en Rosario), Córdoba, Mendoza y Río Negro.
Además, hay organismos públicos de protección y asesoramiento que funcionan como dependencias dentro del Estado para brindar patrocinio jurídico gratuito, mediación y recepción de denuncias, como:
- Defensoría del Pueblo (Nacional, provincial y municipal): entidades que cuentan con áreas específicas de atención al inquilino, como por ejemplo, el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. En CABA tiene un servicio de mediación gratuita ante conflictos con propietarios o inmobiliarias.
- Oficinas de Defensa del Consumidor: ya que los servicios inmobiliarios se consideran como una relación de consumo, se pueden canalizar denuncias por cobro de comisiones ilegales, falta de facturación o cláusulas abusivas.
- Centros de Acceso a la Justicia (CAJ): entidades que dependen del Ministerio de Justicia, que existen en cada comuna y localidad, y ofrecen asesoramiento legal gratuito para sectores vulnerables.