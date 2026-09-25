"Mucho cobro de comisión ilegal": el drama de endeudarse para alquilar y la "ley del más fuerte" en las inmobiliarias Con los alquileres por las nubes y los salarios caídos, las familias recurren a créditos para pagar honorarios de intermediarios que no pidieron, como es el caso de las inmobiliarias. En la Provincia de Buenos Aires impulsan un proyecto para frenar los cobros fuera de la Ley. Adónde pueden reclamar los inquilinos. Por Marina Hermoso Agregar C5N en









Acceder a un contrato de alquiler se convirtió en un obstáculo infranqueable para miles de familias trabajadoras. C5M / Camila Rodríguez

La desregulación de los alquileres y la pérdida del poder adquisitivo han dejado el terreno fértil para que el mercado imponga sus propias reglas: la ley del más fuerte, la estafa, el abuso y la inmoralidad. En un contexto donde alquilar se transformó en una desgastante "carrera de obstáculos", la falta de negociación y la imposición de gastos arbitrarios arrastran a miles de familias al endeudamiento solo para cubrir los costos de ingreso a una vivienda.

Para frenar este atropello, la senadora bonaerense Mónica Macha -con el respaldo de Inquilinos Agrupados- presentó un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires para que los honorarios, comisiones (que van del 2% al 4%) y gastos de gestoría queden a cargo exclusivamente del propietario. La iniciativa busca replicar las regulaciones vigentes en CABA, La Pampa y Río Negro, basándose en un principio elemental expuesto por las organizaciones sociales: "Vos no contrataste el servicio, vos no lo pagás".

Sobre las razones de esta medida y el impacto de la crisis actual en los hogares, Macha denunció de forma contundente: "Desde que asumió (Javier) Milei, el endeudamiento se convirtió en una regla para poder sobrevivir, transformándose en un padecimiento constante para las familias. La deuda no es un problema individual, es un problema social y económico que necesita respuestas urgentes para pensar otro camino. Endeudarse para vivir no puede ser un proyecto de país".

Macha remarcó a C5N que "desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires presentamos un proyecto de ley junto a Inquilinos Agrupados para que la comisión inmobiliaria de vivienda única la pague el propietario. Esta iniciativa propone modificar la normativa que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en la Provincia y toma como antecedentes las regulaciones que ya existen en Río Negro, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sostenemos que, en este contexto, alquilar se convirtió en una carrera de obstáculos. Esta iniciativa también busca que quienes necesitan un lugar donde vivir no tengan que asumir, además, el costo de una intermediación que no solicitaron".

El proyecto busca que el pago de la comisión inmobiliaria en los alquileres de vivienda quede a cargo exclusivo del propietario en la Provincia de Buenos Aires. Redes sociales Esta propuesta se apoya en una consigna clara que sintetizan desde Inquilinos Agrupados: "Vos no contrataste el servicio, vos no lo pagás". En diálogo con C5N, Gervasio Muñoz, referente de la organización, advirtió sobre la gravedad de la situación de quien tiene que alquilar o renovar un contrato. "Recibimos 25 consultas por día y la mayoría son por desalojos. Hay mucha suspensión de pago del alquiler, mucho contrato abusivo e incumplimientos de la ley por parte de las inmobiliarias. Mucho cobro de comisión ilegal en la Ciudad", enumeró.