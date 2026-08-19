19 de agosto de 2026 Inicio
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Un casamiento de tres y una familia de doce: la historia de la "trieja" santafesina que se casó en Uruguay

Como la ley argentina no contempla matrimonios de más de dos personas, Walter, Aldana y Fiama dieron el "sí" definitivo en el país vecino y celebraron su casamiento con un festejo multitudinario.

Por
Walter

Walter, Aldana y Fiama decidieron formalizar su relación y constituir una "trieja" formal con un casamiento en Uruguay. 

Walter, Aldana y Fiama dieron el "sí" en Uruguay y se convirtieron en la primera “trieja” santafesina en formalizar su unión, ya que la legislación argentina no contempla matrimonios de más de dos personas. La celebración reunió a 100 invitados y marcó el inicio de una convivencia en Sauce Viejo junto a sus doce hijos. "Vamos a intentar hacer esto", expresaron cuando sólo era una idea vaga en sus corazones.

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Ante 100 invitados y en su Santa Fe natal, los recién casados celebraron su amor multiplicado por tres después de formalizar en Uruguay, Además, festejaron "a lo Boca": el novio usó una corbata dorada, la torta de boda tenía una casaca azul y amarilla en el centro y al cortar la torta, el interior también tenía los colores del Xeneixe.

Si bien se casaron el 30 de mayo pasado, festejaron con los suyos y dieron detalles de esta inusual unión que comenzó con una propuesta de abrir la pareja: "La clásica que te tiran los hombres que se van con la otra, entonces propuse sumar a alguien más", comentó Aldana que ya lleva 13 años de relación con Walter y necesitaban renovar el aire en la pareja. Fue entonces que se sumó Fiama tan solo hace tres meses.

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El origen de "la trieja" santafesina: una historia de amor de a tres

La historia comenzó con la pareja original, que tras 13 años decidió sumar a Fiama, amiga de Aldana y empleada de Walter, a un proyecto de vida en común. Si bien al principio la propuesta la sorprendió, tras varias charlas aceptó sumarse al proyecto de vida en común. Fiama por entonces vivía sola con sus cuatro hijos a los que luego sumó a la convivencia en común con los hijos que ya tenía la pareja. "Aldana todavía tiene sus chispitas de celos", lanzó con respecto a una rivalidad que tiene con la primera mujer de la relación.

En diálogo con el medio local De 12 a 14, Walter recordó: “Con Aldana hace 13 años que estamos juntos y joda va joda viene, le dije de sumar a Fiama. Charlamos con ella y un día le mandé un mensaje. Me dio vuelta hasta que me respondió que sí. Fiama, por su parte, contó que la idea fue un shock inicial, aunque luego decidió dar el paso: “Primero fue un balde de agua fría, después lo charlamos bien y ahí dije que sí”.

Hoy conviven en Sauce Viejo, en un terreno con dos casas donde los tres adultos residen en la parte trasera y los hijos en la frontal. Entre todos suman 12 hijos. En cuanto a la rutina, explicaron que se fue acomodando de a poco y, según ellas, el proceso de adaptación fue gradual. Por su lado, Walter aseguró que el entorno tomó con naturalidad la decisión y subrayó que la clave está en el consentimiento y el diálogo constante para sostener el vínculo.

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