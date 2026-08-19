Histórico desplome en 2026: cuántos kilos de carne consumen los argentinos al año En julio de 2026 el consumo cayó hasta tocar el nivel más bajo en más de 20 años, casi 5 kilos menos que en 2025. La baja se explica por menos faena y menos oferta en las góndolas, mientras las exportaciones siguen creciendo. Por Agregar C5N en









Según la la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentinala en la mesa argentina, hay cada vez con menos carne. Facebook: Carnicería Argentina

En la mesa de los argentinos hay cada vez menos carne vacuna. Así lo indicó el reciente estudio de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que indicó que en julio de 2026 el consumo cayó a 46,3 kilos por persona al año, el nivel más bajo en más de 20 años, casi 5 kilos menos que en 2025. La baja se explica por menos faena y menos oferta en góndolas, mientras las exportaciones siguen creciendo.

De acuerdo al relevamiento, el consumo de carne vacuna viene en picada y se debe a que la faena también se achicó. Entre enero y julio se procesaron 7,09 millones de cabezas, un 9,8% menos que el año pasado. Eso se tradujo en menos carne disponible, apenas 1,202 millones de toneladas para el mercado interno, una caída del 12%. Es decir que hubo menos oferta en góndolas y mostradores, y el asado se volvió un lujo más difícil de sostener.

Los argentinos hoy comen menos carne que nunca en 20 años. La caída no se debe a que “se exporta todo”, sino a que se faena menos. Al mismo tiempo, el negocio exportador, sobre todo con Estados Unidos, está en auge y marca el rumbo de largo plazo: menos carne local, más carne afuera.

frigorificomariadelcarmen.com.ar Desplome del consumo de carne interno: exportaciones a EEUU y a China Mientras tanto, las exportaciones siguen en alza. En los primeros siete meses del año se enviaron 487.200 toneladas, un 8,8% más que en 2025. Solo en junio ingresaron USD 427,8 millones, un salto del 40,4% interanual, con un precio promedio de USD 7.880 por tonelada. El gran motor fue EE.UU., que amplió su cupo de importación de 20.000 a 100.000 toneladas: en el primer semestre compró 54.150 toneladas, un 193,9% más. China sigue siendo el mayor comprador en volumen, aunque perdió terreno frente al mercado norteamericano.