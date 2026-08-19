19 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Histórico desplome en 2026: cuántos kilos de carne consumen los argentinos al año

En julio de 2026 el consumo cayó hasta tocar el nivel más bajo en más de 20 años, casi 5 kilos menos que en 2025. La baja se explica por menos faena y menos oferta en las góndolas, mientras las exportaciones siguen creciendo.

Por
Según la la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentinala  en la mesa argentina

Según la la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentinala  en la mesa argentina, hay cada vez con menos carne. 

Facebook: Carnicería Argentina

En la mesa de los argentinos hay cada vez menos carne vacuna. Así lo indicó el reciente estudio de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que indicó que en julio de 2026 el consumo cayó a 46,3 kilos por persona al año, el nivel más bajo en más de 20 años, casi 5 kilos menos que en 2025. La baja se explica por menos faena y menos oferta en góndolas, mientras las exportaciones siguen creciendo.

Además de Aníbal Lotocki hay otros 5 acusados en el juicio por la muerte de Cristian Zárate.
Te puede interesar:

Juicio contra Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: la pareja de la víctima llamó "asesino" al cirujano

De acuerdo al relevamiento, el consumo de carne vacuna viene en picada y se debe a que la faena también se achicó. Entre enero y julio se procesaron 7,09 millones de cabezas, un 9,8% menos que el año pasado. Eso se tradujo en menos carne disponible, apenas 1,202 millones de toneladas para el mercado interno, una caída del 12%. Es decir que hubo menos oferta en góndolas y mostradores, y el asado se volvió un lujo más difícil de sostener.

Los argentinos hoy comen menos carne que nunca en 20 años. La caída no se debe a que “se exporta todo”, sino a que se faena menos. Al mismo tiempo, el negocio exportador, sobre todo con Estados Unidos, está en auge y marca el rumbo de largo plazo: menos carne local, más carne afuera.

Desplome del consumo de carne interno: exportaciones a EEUU y a China

Mientras tanto, las exportaciones siguen en alza. En los primeros siete meses del año se enviaron 487.200 toneladas, un 8,8% más que en 2025. Solo en junio ingresaron USD 427,8 millones, un salto del 40,4% interanual, con un precio promedio de USD 7.880 por tonelada. El gran motor fue EE.UU., que amplió su cupo de importación de 20.000 a 100.000 toneladas: en el primer semestre compró 54.150 toneladas, un 193,9% más. China sigue siendo el mayor comprador en volumen, aunque perdió terreno frente al mercado norteamericano.

El sector mira hacia un modelo “a lo Uruguay”: importar carne barata de Brasil para abastecer el mercado interno y destinar la producción local a la exportación, donde se paga el doble (USD 4 el kilo importado vs. USD 8 exportado). Con precios internacionales altos proyectados hasta 2033, el incentivo es claro: vender afuera antes que adentro.

Noticias relacionadas

El Niño podría generar inundaciones e incrementar riesgos de enfermedades en nuestra región.

Inundaciones, contaminación y enfermedades: las alertas que enciende El Niño extremo en Latinoamérica

Dalma y Gianina con Burlando en el juicio por la muerte del Diez.
play

Juicio por Diego Maradona: un abogado defensor aseguró que la Junta Médica analizó estudios que no eran del 10

play

Tucumán: esperaban una nena, en el hospital les entregaron un varón y la Justicia pidió el ADN de cinco recién nacidos

Se realiza una nueva audiencia del juicio a Pity Álvarez.

Juicio a Pity Álvarez: el artista cambió de abogado y se suspendió la audiencia

Una joven protagonizó un confuso episodio en Santa Fe. 

Misterio en Santa Fe: una mujer se metió dentro de una boca de tormenta y desconcertó a los vecinos

Por el siniestro murieron el árbitro Oscar Fernández y las hermanas Rosario y Juana Mansó.

Tragedia en Mendoza: murió la mamá de las hermanas de 19 y 21 años fallecidas en un choque

Rating Cero

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Cortaron la transmisión de La mañana con Moria mientras conducía Fátima Flórez: qué pasó

Volvieron a internar a Alejandro, el papá de Tini Stoessel.

Tras ser internado: quién acompaña al papá de Tini Stoessel en medio de los rumores de distanciamiento

La noche que Moria Casán estuvo frente a frente con su expareja y marido actual.
play

Moria Casán y un encuentro televisivo inolvidable: el cruce con Castiglione y Vadalá que marcó pico de rating

Una famosa influencer señaló a uno de los participantes de un reconocido programa de televisión que está de novio.

Es una pareja muy conocida, se están por casar y una famosa acusó al novio de ser infiel

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Luz y Tato de Gran Hermano y el proximo gran paso en su relación.

Luz y Tato de Gran Hermano dieron un paso importante en su relación: cuándo será el anuncio

últimas noticias

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Cortaron la transmisión de La mañana con Moria mientras conducía Fátima Flórez: qué pasó

Hace 10 minutos
Volvieron a internar a Alejandro, el papá de Tini Stoessel.

Tras ser internado: quién acompaña al papá de Tini Stoessel en medio de los rumores de distanciamiento

Hace 43 minutos
play
La noche que Moria Casán estuvo frente a frente con su expareja y marido actual.

Moria Casán y un encuentro televisivo inolvidable: el cruce con Castiglione y Vadalá que marcó pico de rating

Hace 55 minutos
Según la la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentinala  en la mesa argentina, hay cada vez con menos carne. 

Histórico desplome: el consumo de carne de los argentinos es el menor en más de 20 años

Hace 1 hora
El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El dólar se mantuvo estable, por encima de los $1.500

Hace 1 hora