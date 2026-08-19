19 de agosto de 2026 Inicio
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Monteoliva reconoció que aumentaron los suicidios en las fuerzas de seguridad por las deudas y los bajos salarios

La ministra de Seguridad indicó que los uniformados "no le escapan" a la realidad crítica que afecta a todo el país. La tasa nacional se ubicó en 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes. Hubo un crecimiento del 30% en las fuerzas durante 2025 con respecto al año anterior.

Por
Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este miércoles en declaraciones radiales que hubo un aumento en la tasa de suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad, al tiempo que identificó al alto nivel de endeudamiento del personal como uno de los factores determinantes del problema.

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La funcionaria manifestó que el asunto la "ocupa" y la "preocupa", e indicó que los uniformados "no le escapan a esa realidad" crítica que afecta a todo el país. Según el informe oficial publicado por el Ministerio, la tasa nacional se ubicó en 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes, tras un crecimiento del 30% en las fuerzas durante 2025 con respecto al año anterior.

Monteoliva comparó los registros actuales con las cifras de 2016, cuando se contabilizaban 2.300 casos anuales en la sociedad, frente a los 5.300 reportados en la actualidad. Ante este escenario, la ministra precisó: "Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa".

La titular de la cartera de Seguridad vinculó de forma directa la crisis de salud mental con las urgencias económicas de los efectivos. En ese sentido, reveló que su equipo evalúa herramientas específicas para brindar "ayudas financieras" frente a los "niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas".

El Gobierno diseña medidas de alivio económico para el personal de Seguridad afectado por las deudas

Al profundizar sobre la vulnerabilidad financiera, Monteoliva describió la complejidad social de los agentes. "A veces son familias en paralelo y otras veces es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar", remarcó la funcionaria.

Respecto del reclamo por los bajos salarios del sector, la ministra confirmó la existencia de gestiones conjuntas con el ministro de Defensa, Carlos Presti, ante la Jefatura de Gabinete y el equipo económico. El objetivo prioritario radica en conseguir mejoras de haberes que atenúen el impacto de la inflación en la tropa.

Monteoliva expresó su intención de acelerar una respuesta económica para las fuerzas federales. "Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico", aclaró la titular de Seguridad.

La cartera de Seguridad prioriza la recomposición salarial para los efectivos operativos

Tras el otorgamiento previo de una suma fija de $50.000 para el personal en actividad, la ministra se refirió a la brecha de ingresos con las policías provinciales. La estrategia oficial busca aplicar un porcentaje general que incluya a retirados, con un foco especial en los agentes desplegados en tareas de calle.

Finalmente, la funcionaria descartó el uso de ciertos términos habituales al momento de encarar la discusión presupuestaria con el área económica. "Nosotros no hablamos de aumento porque sabemos que es recomposición", concluyó Monteoliva sobre la política salarial del Ministerio.

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