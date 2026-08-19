Peter Lamelas pegó el faltazo a Diputados tras las amenazas a una cooperativa de Neuquén

El embajador de Estados Unidos había sido citado para explicar las advertencias recibidas por integrantes de CALF, quienes denunciaron que podían perder sus visas si avanzaban con proyectos con empresas chinas. La oposición cuestionó su ausencia y apuntó contra el Gobierno por su silencio frente al episodio.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, no se presentó este miércoles a la reunión de la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones Gubernamentales de la Cámara de Diputados, donde había sido citado para brindar explicaciones por las amenazas que recibieron integrantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), en el marco de un acuerdo comercial con la empresa china Huawei.

"Enviamos un correo electrónico de manera oficial a la embajada el 12 de agosto. Se recibió el acuse de recibo el 13. Por lo tanto, están debidamente notificados", expresó el presidente de la comisión, Aldo Leiva, al comenzar el encuentro. Tras lamentar la ausencia del diplomático, los legisladores resolvieron volver a citarlo, aunque sin una fecha definida.

La citación a Lamelas se produjo luego de que integrantes de CALF asistieran a la comisión días atrás para denunciar las advertencias que habían recibido a través de WhatsApp. Según relataron, en esos mensajes se les notificaba que podrían perder sus visas estadounidenses si avanzaban con la construcción de un centro de datos junto a Huawei en Vaca Muerta.

Al tratarse del representante diplomático de otro país, Lamelas no tiene obligación de comparecer ante una comisión del Congreso argentino. Sin embargo, su ausencia generó fuertes cuestionamientos entre los diputados que participaron de la reunión.

"Es una oportunidad que se perdió el embajador", sostuvo el diputado neuquino Pablo Todero, quien también cuestionó el silencio del Gobierno nacional frente a lo ocurrido. "El embajador no tiene dimensión de lo que significa la soberanía para la Argentina, y el Presidente (Javier Milei), tampoco", afirmó.

El embajador Lamelas junto al presidente Milei.

En la misma línea se expresó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien adelantó que volverán a poner la comisión a disposición del diplomático. "Vamos a tener la delicadeza de poner la comisión a disposición", señaló. Y apuntó directamente contra la embajada: "Ni siquiera confirmar la asistencia, ni siquiera decir 'no puedo'. Es una decisión política institucional de la Embajada de los Estados Unidos".

La ausencia de Lamelas también fue acompañada por otro dato que la oposición no dejó pasar: ningún diputado del oficialismo ni de sus bloques aliados, el PRO y la UCR, participó de la reunión. Además de los legisladores de Unión por la Patria, estuvieron José Núñez y Esteban Paulón, de Provincias Unidas, y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda.

Los cuestionamientos más duros

Uno de los discursos más críticos fue el del diputado riojano Sergio Casas, quien vinculó el episodio con antecedentes de injerencia de Estados Unidos en la política argentina y cuestionó la ausencia del embajador.

"Esto que pasó con el embajador no es nuevo para la Argentina. Les molesta la autodeterminación de los pueblos, quienes llevan adelante sus propias políticas", sostuvo.

Casas aclaró que defendía "el respeto y la amistad que podamos tener con Estados Unidos y otros países", pero advirtió: "Si existe falta de respeto, no se le puede contestar con diplomacia".

El legislador también apuntó contra el contenido de las advertencias recibidas por los integrantes de CALF. "Tener la interferencia de decirle a una cooperativa que no tiene que tener trato con otro país del mundo no es una advertencia, es una amenaza contra la cooperativa y contra el pueblo argentino. Esto no puede quedar de esta manera", afirmó.

Por su parte, Néstor Pitrola calificó a Lamelas como un "pequeño aprendiz de (Spruille) Braden" y denunció "una injerencia extorsiva sobre la soberanía más elemental del pueblo argentino". "Esto está documentado", remarcó.

El dirigente del PO también apuntó contra el Gobierno nacional y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por no haberse pronunciado públicamente sobre el episodio. "Acá hay responsabilidades nacionales, ni (Javier) Milei, ni el gobernador (Rolando) Figueroa se han pronunciado, están dibujados", cuestionó.

Finalmente, Pitrola buscó despegar el reclamo de cualquier alineamiento con China y planteó que el conflicto debe leerse en el marco de la disputa geopolítica entre las dos potencias. "No estamos defendiendo a Huawei ni alineándonos con China, al revés, somos territorio de una disputa de potencias capitalistas mundiales que están haciendo trizas a la Argentina en todos los planos", denunció.

La comisión volverá a citar a Lamelas para que explique la posición de la Embajada de Estados Unidos frente a las advertencias denunciadas por los integrantes de CALF. Por el momento, sin fecha definida.