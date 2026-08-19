Luz y Tato de Gran Hermano dieron un paso importante en su relación: cuándo será el anuncio

Los participantes de la casa más famosa blanquearon su relación y la están viviendo a flor de piel. En las últimas horas se supo que darán un paso más en su noviazgo. ¿De qué se trata?

Luz y Tato de Gran Hermano y el proximo gran paso en su relación.

Luz Tito y Tato Algorta de Gran Hermano, blanquearon su relación hace poco y viven su amor muy apasionadamente. En este sentido se conoció el próximo paso que eligieron para oficializar.

Es una pareja muy conocida, se están por casar y una famosa acusó al novio de ser infiel

La pareja, que se conoció en la casa de Gran Hermano durante la edición 2025, está viviendo su amor a flor de piel desde las playas de Punta Cana, donde disfrutan de unas románticas vacaciones.

En la casa, ambos desarrollaron una gran amistad, al punto de que el vínculo traspasó la pantalla. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en amor y tras terminar su noviazgo con “el Pestañas”, Luz decidió darle una oportunidad a Tato.

“Juntos es más lindo. Mucho amor y mucho mar ", escribió en una de las imágenes que compartió en su Instagram junto a Algorta.

El importante comunicado de la pareja

Santiago del Moro anunció que la pareja ingresarán a la edición Generación Dorada este miércoles para tener su simbólico casamiento. “Mañana (miércoles) tenemos casamiento. ¿Saben quién se casa en la casa más famosa?, ¿Lo puedo decir ya?”, decía el conductor durante la gala del martes.

Minutos después reveló de quienes se trataba: “Para mí va a ser muy importante verlos porque estuvimos toda la temporada pasada diciendo: 'se gustan, se gustan, se gustan'. Tato y Luz, chicos".

"Es hermoso verlos porque dentro de esa casa pasan cosas muy locas y hay gente que después de que sale dice: 'la verdad que este me gustaba'. Y emprendieron una relación que en la casa por ahí no se dio", concluyó Del Moro.

Cómo blanquearon su relación Luz y Tato

Desde Punta Cana llegó el video que terminó con todas las especulaciones. En las imágenes, ambos se mostraron muy felices mientras bailaban en medio de las paradisíacas playas caribeñas.

En un momento de la grabación, Tato levanta a la jujeña y, antes de que termine el video, le da un beso, un gesto con el que dejaron en claro que entre ellos hay algo más que una amistad y confirmaron los rumores que habían comenzado meses atrás.

Tato y Luz confirmaron su noviazgo pic.twitter.com/QTkyZxP4WN — tronk (@TronkOficial) August 12, 2026

“Mi corazón está feliz”, escribió el participante uruguayo, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa. Además, compartió en sus historias una foto que le sacó a Luz mientras tomaba un trago y agregó: “Vine con mi favorita”, junto al emoji de un osito.

Si bien los rumores de una relación corrían hace meses, la pareja deslizó que se estaban "frecuentando" tras pasar por el programa de streaming conducido por Pepe Ochoa.

Hace varios meses, Luz anunció la separación de su novio, "el Pestañas", quien entró a la casa y mantuvo una tensa rivalidad con el ganador de ese año. Frente a la ruptura, desde las redes comenzaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre ella y Tato. Sin embargo, todo empezó a escalar más cuando los participantes comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

Captura: redes sociales

Fue el mismísimo Ochoa quien se encargó de quitarle todas las dudas a los usuarios y directamente les consultó a ambos si estaban juntos. Lejos de esquivar el tema, Luz Tito soltó una frase que despertó la duda de la mesa: "Nosotros nos estamos disfrutando un montón", respondió con un tono picaresco.

Inmediatamente, Ochoa se refirió a la expresión facial que tenía Algorta luego de escuchar las palabras de Luz. "Es la cara de un tipo enamorado, y no lo voy a mandar al frente", expresó.

Entre risas, el exhermanito respondió: "Ya me mandaste al frente con que estoy enamorado", reconoció. Además, no paró de elogiar a la jujeña y reveló lo que siente por ella: "Cuando la conocés a Luz te impacta, te impresiona, te completa. La admiro mucho".

Por su parte, Luz habló sobre el vínculo que los une. "Nos complementamos un montón y es re importante eso para el vínculo", reveló.