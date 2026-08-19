19 de agosto de 2026 Inicio
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Operativo en Once contra la venta de celulares robados: clausuraron diez locales y una galería

"O dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie", advirtió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras el procedimiento, en el que fueron secuestrados 75 teléfonos móviles.

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Los procedimientos se concentraron en comercios de Corrientes al 2100

Los procedimientos se concentraron en comercios de Corrientes al 2100, Junín al 3003 y en tres galerías.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó este miércoles un operativo en el barrio de Once, donde clausuró diez locales y una galería, además de secuestrar 75 teléfonos móviles robados, herramientas y repuestos ilegales. La medida la llevó a cabo la Agencia Gubernamental de Control junto a la Policía de la Ciudad, tras la firma de un decreto del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para combatir la comercialización de dispositivos robados en zonas críticas.

Por el siniestro murieron el árbitro Oscar Fernández y las hermanas Rosario y Juana Mansó.
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Los procedimientos se concentraron en comercios de la calle Corrientes al 2100, Junín al 3003 y en las galerías "La Juanita", "La Internacional" y "La Recova". Las autoridades definieron la zona como de "alta criticidad" debido a la concentración de negocios de reparación y reventa sobre los cuales no se puede justificar la procedencia de la mercadería.

Durante las inspecciones en la galería "La Recova", las fuerzas de seguridad incautaron 22 celulares con denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones, junto a 79 módulos y herramientas de soldadura. En ese marco, la Justicia imputó a una clienta que ingresó al local para reparar un teléfono robado, además de procesar al encargado del establecimiento.

El jefe de Gobierno respaldó los operativos con un mensaje directo a los comerciantes del rubro. "Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie", sostuvo Jorge Macri, quien cerró sus declaraciones con la consigna "Ley y orden".

El decreto que firmó Jorge Macri para frenar la venta de celulares robados en la Ciudad

El decreto firmado por Jorge Macri reglamenta la Ley 6.009 de 2018 y declara la emergencia por 90 días corridos en la comercialización y reparación de celulares usados en la Ciudad. La normativa ordena la creación de un registro oficial para identificar establecimientos, equipos y operaciones, con el objetivo de cortar el circuito informal.

Mientras avanza la implementación del registro, la Agencia Gubernamental de Control ejecuta procedimientos extraordinarios de fiscalización en todos los barrios porteños. Los comerciantes deben acreditar la compra o tenencia legítima de los equipos y repuestos, bajo pena de clausura inmediata del local.

El esquema del Gobierno porteño incluye la suspensión de nuevas habilitaciones comerciales, transferencias de dominio y ampliaciones de rubro dentro de las áreas delimitadas como críticas. Las primeras zonas de intervención comprenden a los barrios de Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

La Ciudad suspende las habilitaciones en zonas con alta tasa de delitos

La medida busca congelar la apertura de nuevos puntos de venta en los sectores donde opera la compraventa ilegal de dispositivos. Durante el periodo de emergencia, la administración porteña reforzará las inspecciones sobre los comercios existentes para exigir la documentación de cada pieza almacenada.

Al respecto, la máxima autoridad porteña remarcó las exigencias que regirán en las áreas con mayor presencia de locales irregulares. "En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de 'reparación de celulares' y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan", aclaró el jefe de Gobierno porteño.

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