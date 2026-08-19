Juicio contra Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: declaran los otros 5 acusados

El cirujano de los famosos se negó a declarar en la apertura del debate oral y en la continuidad del debate será el turno del resto de los involucrados. Una vez que finalice esta etapa será el turno de los testigos.

Además de Aníbal Lotocki hay otros 5 acusados en el juicio por la muerte de Cristian Zárate.

El juicio oral y público contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate continúa este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires, que contará con la declaración del resto de los 5 acusados.

En la nueva audiencia se llevará a cabo, en principio, a completar las indagatorias de los restantes acusados, señalados también como responsables del homicidio de Zárate, como la contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO) Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.

Por otro lado, se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado. Una vez finalizada esta instancia, está previsto que el Tribunal dé comienzo a la declaración de los testigos convocados para el debate.

Durante la primera audiencia en el juicio por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate tras una operación estética realizada en abril de 2021, Aníbal Lotocki se negó a declarar y solo ofreció sus datos personales al Tribunal.

En todas las jornadas el profesional arribará desde la cárcel de Ezeiza al edificio de la calle Lavalle 1171, en pleno microcentro porteño, bajo una fuerte custodia encabezada por efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

Además de este proceso, el cirujano cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. En cuanto a este juicio, para el fiscal de instrucción, Pablo Recchini, Zárate asistió al consultorio, situado en Retiro, para someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de u$s6.500.

En tal sentido, en su pedido de elevación a juicio, Recchini detalló que la intervención fue realizada el 15 de abril de 2021 y que se trató de la remoción de los tejidos de “cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen”.

Ahora, la Justicia busca determinar las responsabilidades penales por la muerte del paciente y por las lesiones gravísimas atribuidas a distintos procedimientos realizados a otros cinco pacientes, mientras que la acusación contra Krzeczek se concentra en las supuestas maniobras posteriores para ocultar elementos relevantes para la investigación.