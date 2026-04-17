17 de abril de 2026 Inicio
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Como es Urubici, el pueblo brasilero distinto a todos los demás por algo de su clima

La localidad ofrece una experiencia distinta dentro del turismo brasileño. Naturaleza, montaña y aventura marcan su identidad.

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Este destino ganó popularidad entre quienes prefieren el turismo de naturaleza.

Este destino ganó popularidad entre quienes prefieren el turismo de naturaleza.

Uai turismo
  • Urubici se posiciona como uno de los destinos más particulares del sur brasileño por sus bajas temperaturas invernales.
  • La localidad atrae a viajeros que buscan una propuesta diferente al clásico turismo de playa del país vecino.
  • Su entorno montañoso y sus paisajes naturales la transformaron en un sitio ideal para escapadas al aire libre.
  • El destino también ofrece actividades de aventura, puntos panorámicos y atractivos históricos para recorrer.

Brasil suele ser identificado por sus playas, el clima cálido y los típicos destinos cerca de la costa, aunque dentro de su territorio también existen lugares con características completamente distintas. Entre estos aparece una pequeña localidad que sorprende por sus bajas temperaturas y por ofrecer una experiencia ideal para disfrutar el invierno y que es poco habitual dentro del país.

El barrio ofrece alternativas pensadas para distintos perfiles de turistas.
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Ubicado en una región serrana del sur brasileño, este destino ganó popularidad entre quienes prefieren el turismo de naturaleza y desean alejarse de las opciones más tradicionales. Su entorno montañoso y su ambiente tranquilo lo convirtieron en una alternativa cada vez más elegida por visitantes de distintas partes del mundo.

Con un perfil más orientado al descanso, la aventura y el contacto con paisajes naturales, Urubici se está afianzando como una de las propuestas más llamativas para quienes quieren descubrir otra cara de Brasil.

Urubici, Brasil

Así es Urubici, el pueblo de Brasil que se destaca por su clima frío

Urubici es una pequeña localidad ubicada en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, a unos 175 kilómetros de Florianópolis. Con poco más de 11 mil habitantes, se destaca por ser uno de los sitios con temperaturas más bajas del país, registrando en algunas de sus zonas más elevadas marcas promedio cercanas a los 11 grados.

Uno de sus principales atractivos es el Morro da Igreja, reconocido como el punto habitado más alto de Brasil con 1.822 metros de altitud. Este lugar es famoso tanto por sus vistas panorámicas como por ser una de las áreas donde el frío se hace sentir con mayor intensidad durante gran parte del año.

Urubici, Brasil

La localidad también cuenta con escenarios naturales muy valorados por los turistas, entre estos se encuentra la Serra do Corvo Branco, un camino rodeado de enormes formaciones de piedra que ofrece algunos de los paisajes más impactantes de la región. A eso se suman el Cânion do Espraiado, el Parque Mundo Novo, ideal para actividades de aventura como rappel en cascadas, y el Morro do Avencal, donde pueden verse inscripciones rupestres de más de 4.000 años.

Otro de los puntos destacados del lugar es la Gruta Nossa Senhora de Lourdes, una cueva natural ubicada a 10 kilómetros del centro que cuenta con una cascada de 10 metros y un fuerte valor espiritual para la zona. Para quienes parten desde Florianópolis, el trayecto en auto demanda poco más de tres horas por las rutas BR-282 y SC-110.

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