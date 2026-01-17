17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un cambio real: Antonella Nigro y el miedo a no recuperar su cuerpo después de ser mamá

Tras subir 20 kilos durante el embarazo y enfrentar una fuerte caída en su autoestima, Antonella Nigro inició un proceso de transformación física y emocional junto a Cristian “La Roca” Quevedo. Dejó atrás el miedo a no recuperar su cuerpo y hoy incluso se dedica a dar clases.

Por
Un cambio real: Antonella Nigro y el miedo a no recuperar su cuerpo después de ser mamá

Un cambio real: Antonella Nigro y el miedo a no recuperar su cuerpo después de ser mamá

Antonella Nigro es la protagonista del noveno capítulo de Un Cambio Real, una producción original de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo.

Cosas que a tu gato le gustaría decirte si hablara.
Te puede interesar:

Si tu gato hablara, esto es lo que te diría: consejos para mejorar el vínculo con tu mascota

Nigro siempre fue una mujer activa. Desde muy chica su vida estuvo atravesada por la disciplina del entrenamiento: “Mi mamá me mandó a gimnasia artística, así que estaba acostumbrada a entrenar, entrenar y entrenar”. Entre piruetas, barras y acrobacias, construyó una identidad muy asociada al movimiento y a sentirse fuerte.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Pero todo cambió cuando quedó embarazada durante la pandemia. Con el encierro, los permisos y la falta de rutina, el cuerpo comenzó a transformarse más de lo esperado. “Me di todos los permitidos. Subí 20 kilos”, reconoció. El verdadero impacto llegó después del parto: “Me miré al espejo y dije: ‘Esta no soy yo’. Tenía la autoestima baja y dije: tengo que hacer algo por mí”.

En ese momento, tomó el teléfono y buscó ayuda donde sabía que iba a encontrar acompañamiento profesional y emocional y llamó a Cristian Ariel Quevedo: "dije: ‘amigo, necesito que me ayudes con esto’. Tenía miedo de no volver a hallarme con ese cuerpo atlético que siempre tuve”.

Del miedo al cambio profundo: la transición más desafiante

Aunque siempre se sintió cómoda con el entrenamiento desde chica, esta vez el camino no fue sencillo. La Roca le preguntó: “¿Qué fue lo que más te costó al principio?”. Antonella no dudó: “La constancia. El ir a entrenar, el comer saludable, mantenerlo en el tiempo. Pero sabía que era un bien necesario. Necesitaba recuperarme para poder darle lo mejor a mi familia”.

Su proceso no fue solo físico. Fue emocional y mental. Cuando yo estaba con la autoestima baja, todo es oscuro, todo es gris. Necesitaba ponerme bien para estar bien para mi marido y para mi hijo”, explicó.

Un mensaje a las madres que sienten que no pueden: “Si se quiere, se puede”

– ¿Qué le podemos decir a esa madre que está pasando por un proceso de embarazo o que fue mamá hace poco y cree que no puede volver a recuperar su cuerpo?

Antonella respondió con la claridad de quien atravesó ese camino: “Si se quiere, se puede. Obviamente, se necesita disciplina; no es de un día para otro”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo hacer para que tu gato confíe en vos si sufrió en el pasado.

Cómo ganarte la confianza de los gatos que fueron maltratados

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Conocé el caso de la persona que, tras sufrir convulsiones, recibió un diagnóstico sorprendente

Terminó en el hospital una noche y el diagnóstico reveló algo escondido por años: de qué se trataba

Izquierda, Maximiliano Jeréz, papá de Bastian y a la derecha, Matías Morla, abogado. 

El abogado defensor del padre de Bastian aseguró que "la imputación es inoportuna"

play

Cómo evoluciona la salud Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Rating Cero

El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.

¿Papel clave? Namor reaparecerá en Marvel para Avengers Doomsday y los fans se volvieron locos

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

últimas noticias

El arancel se mantendrá hasta la compra total de Groenlandia, informó Trump.

Donald Trump anunció aranceles del 10% y 25% a los países que no apoyan la anexión de Groenlandia

Hace 26 minutos
Es el escenario perfecto para realizar deportes acuáticos. 

Escapada sin viajar tanto desde Buenos Aires: disfrutás de veleros, lanchas y kayaks en hermosos paisajes

Hace 48 minutos
El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.

¿Papel clave? Namor reaparecerá en Marvel para Avengers Doomsday y los fans se volvieron locos

Hace 50 minutos
play
Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Hace 58 minutos
Garzón demuestra que no hace falta irse lejos para encontrar calma. 

Cuál es el pueblo más tranquilo de Uruguay para hacer una escapada en el 2026

Hace 59 minutos