Un cambio real: Teodolina Giménez Garay y los dos años que tardó para "tomar la mejor decisión de mi vida"

Comenzó una rutina física y mental, luego de ver resultados concretos de una amiga suya que ya entrenaba junto a La Roca. “No me veía nada bien. Hacía siempre lo mismo", aseguró, previo a destacar la importancia de un entorno sano y la disciplina.

Teodolina Garay junto a La Roca. 

Teodolina Giménez Garay es la protagonista del octavo capítulo de Un Cambio Real, una producción original de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo. En este caso, se trata del camino de una mujer que tardó dos años para "tomar la mejor decisión de mi vida" y comenzar una rutina física y mental que la llevó a modificar los malos hábitos.

“No me veía nada bien. Hacía siempre lo mismo. Del laburo a casa, de casa al laburo. Lo único que hacía era llegar, estar sentada en un sillón mirando Tik Tok. Mi energía estaba muy baja. No tenía ganas de hacer nada”, explicó a la mujer que decidió dar el paso luego de ver resultados reales en una de sus amigas que ya entrenaba con La Roca.

Teodolina se define como una persona que le cuesta "un montón" tomar decisiones, pero reconoce que su nuevo estilo de vida le trajo mayor confianza, autoestima y "también me ayudó a tomar la decisión de dejar mi laburo donde yo la verdad o me sentía nada cómoda”.

"Ahora estoy super contenta, yo me siento plena y feliz. Me gusta verme al espejo, vuelvo a usar pollera, shorts, me clavé devuelta la bikini. Era muy vergonzosa, esto que estoy haciendo, mi testimonio, no lo había hecho jamás. El equipo es fundamental, el coacheo que nos das es 24x7 y es tremendo”, describió.

Sobre el final del la nueva entrega de Un Cambio Real, le dejó un mensaje a todos aquellos que necesitan o quieren comenzar a entrenar con La Roca: "Les diría que arranquen, mejoras en todo sentido, el entorno y la disciplina, por eso recomiendo este estilo de vida".

