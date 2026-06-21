Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 9: murieron una mujer, su suegro y un bebé

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 124. El único sobreviviente es el conductor del vehículo, quien fue trasladado a un hospital por una hipotermia.

Una mujer de 33 años, su bebé de un año y su suegro murieron ahogados después de que un automóvil cayera al arroyo Cañada Honda en la Ruta Nacional 9, cerca de la ciudad de Baradero. El vehículo se despistó mientras circulaba camino a Rosario y terminó volcado.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 124 de la ruta, cuando el conductor del Volkswagen Senda rojo perdió el control y volcó, por lo que fallecieron por ahogamiento tres personas identificadas como Melina Victoria Acevedo , de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez , de un año; y Rodolfo Giménez , de 65 años. Por su parte, el hombre que conducía el vehículo, de 33 años, fue trasladado a un hospital para ser asistido por una hipotermia.

En tal sentido, Román Montenegro , integrante de los Bomberos Voluntarios de Baradero , detalló las condiciones en las que fue hallado el vehículo. "Es una zona sumamente oscura. No hay iluminación durante la noche y es complicado tener señal de celular. El auto estaba sumergido por completo, a dos metros de profundidad, y llegamos a él por las burbujas en el agua", señaló en diálogo con Clarín.

"Lamentablemente al lograr extraer el auto nos encontramos con los tres fallecidos. El único sobreviviente logró salir por sus propios medios" , agregó en esta línea.

En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino , encabeza la investigación para establecer las circunstancias que provocaron el despiste y posterior caída del vehículo.

Choque fatal en Panamericana entre dos autos: murió una nena de dos años

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197 y en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires terminó de la peor manera: una nena de dos años murió a causa del fuerte impacto y el acceso norte se convirtió en una gigantesca playa de estacionamiento bloqueada por completo.

El hecho ocurrió el sábado, cuando un Volkswagen Fox en el que viajaban la menor y su mamá sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales. Por causas que aún se investigan, otro vehículo impactó fuertemente contra el auto detenido, a la altura del kilómetro 31.

La nena murió en el acto a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado. De acuerdo con lo informado en el parte policial, sufrió una fractura de pelvis y una lesión vascular. El padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente.