Horror en Berisso: un hombre murió atropellado por un auto tras caerse de su moto

El hecho ocurrió cuando la víctima, que falleció en el lugar, perdió el equilibrio y fue arrollada por un vehículo que se encontraba detrás.

Un hombre murió en la localidad de Berisso después de que fuera arrollado por un auto luego de caerse al asfalto mientras conducía una moto, que fue deslizada debido al choque. Las autoridades ordenaron una serie de medidas en el marco de la investigación, que incluyen el secuestro de ambos vehículos y un test de alcoholemia.

Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 9: murieron una mujer, su suegro y un bebé

El hecho se produjo en el cruce de la ruta 15 y 97, donde la víctima, identificada como Gerardo Zyromski y de 62 años, perdió el equilibrio por motivos desconocidos cuando conducía una moto Suzuki DL 1000 y se cayó al asfalto. En ese momento, fue atropellado por un auto Renault 19 que se trasladaba por detrás, conducido por un hombre llamado Norberto Ivasquez , quien no sufrió heridas.

En este marco, el personal policial advirtió que el motociclista había quedado debajo del auto , mientras que la moto se encontraba desplazada a varios metros del punto de impacto. Luego, los médicos confirmaron que Zyromski murió en el lugar debido al suceso.

En tanto, el lugar del choque fue preservada para que las autoridades realicen distintas medidas, después de que la Unidad Funcional de Instrucción 12 solicitara la búsqueda de testigos, peritajes, el secuestro de ambos vehículos y la realización del test de alcoholemia al conductor del auto.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197 y en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires terminó de la peor manera: una nena de dos años murió a causa del fuerte impacto y el acceso norte se convirtió en una gigantesca playa de estacionamiento bloqueada por completo.

El siniestro, que según las primeras informaciones extraoficiales incluyó un vehículo volcado y cruzado sobre la calzada bloqueando la traza, generó un colapso absoluto en las primeras horas de la mañana.

El hecho ocurrió el sábado, cuando un Volkswagen Fox en el que viajaban la menor y su mamá sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales. Por causas que aún se investigan, otro vehículo impactó fuertemente contra el auto detenido, a la altura del kilómetro 31.

La nena murió en el acto a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado. De acuerdo con lo informado en el parte policial, sufrió una fractura de pelvis y una lesión vascular. El padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente.