Una joven chilena contó las principales diferencias culturales de su país con Argentina y se volvió viral

Barbara es una influencer chilena que visitó Argentina y no dudó en compartir a través de TikTok su opinión sobre los choques de cultura que vivenció en Buenos Aires en relación a Chile.

Su experiencia, transmitida bajo el usuario @barbara_haruno, acompañada por una corta descripción textual: "Mi mente no para de pensar en Buenos Aires” se viralizó, luego de que posteara situaciones sociales distintas a las que ella está acostumbrada a vivir: desde la especificidad de las llaves antiguas hasta la sorpresa por el consumo de alcohol frente a la policía.

Para empezar, las llaves antiguas y pintorescas que encontró en el suelo de la bandera celeste y blanca, contrastaron con las llaves más modernas de su país. Y en este sentido dijo: "Todas las llaves que vi eran antiguas, lindas, como una llave del 1800 para abrir un cofre del tesoro. En Chile las llaves son normales y las de Argentina eran de cuento”.

Tik toker chilena

El video viral de la joven de Chile que reveló cuáles son las principales diferencias culturales con Argentina

Luego se refirió a un contexto que le resultó “raro” en el que las personas tomaban bebidas alcohólicas con la guardia de seguridad cerca. Con respecto a este episodio expresó: “La gente bebía, tomaba, chupaba en la calle. En chile pasa pero no a este nivel. Vi gente bebiendo alcohol al lado de la policía como si nada. No los juzgo, quizás los envidio”.

Bárbara, que tiene 16 mil seguidores en su usuario de Tik Tok, destacó la sensación de una mayor independencia en la capital porteña en este aspecto y agregó: "Salíamos a las 10am del airbn y había un hombre con una cerveza. Luego, nos topamos con un carnaval en San Telmo, todo el mundo tomando y la policía estaba como si nada. "Son más libres".

Por otro lado, la dinámica del tráfico y la precaución al cruzar la calle generaron un notable impacto en la turista, describiendo una experiencia aterradora al intentar moverse por las peatonales ya que los conductores, a diferencia de su país de origen, no respetan al peatón. “No sé cómo sobrevive la gente allí. Yo no podía cruzar la calle, estaba aterrorizada de que me atropellaran, finalizó preocupada.

El video, acumulo 130 mil likes y varios comentarios sobre las particularidades sociales y conductuales entre ambos territorios del sur de América. Algunos de ellos fueron: "Las llaves en Argentina son modelos franceses ,europeos y demás países son mas de EEUU", "Las llaves en Argentina son doble paleta, porque son más seguras, acá hay más robos. No te cubre el seguro", "En Argentina manejan mal y los porteños tienen esa fama. Por eso en el interior decimos "debe ser porteño" si maneja MUY mal", "Yo soy de Argentina, fui en verano a Chile, en todos lados te cobran por entrar al baño y casi nadie era amable ni saludaban en el supermercado".