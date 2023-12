Un argentino contó cuánto gana trabajando en Hong Kong y su revelación fue viral

El video sobre el impactante sueldo del joven argentino en Hong Kong, obtuvo 88 mil reproducciones y mas de 800 "me gusta".

Melina Moriatis es una tik toker que se define como una "Periodista por el mundo" y se traslada por distintos lugares geográficos para dar a conocer las vivencias de compatriotas atravesando su vida en tierras lejanas al país sudamericano. “Y sigo buscando argentinos en Hong Kong y me encontré con Erick, lo vine a buscar al trabajo”, dijo para empezar el intercambio.

Melina no dudó en hacer una introducción sobre el hermoso escenario de playas paradisíacas hongkonesas con aguas cristalinas que fascinan a los turistas. “Y me encontré con esto, Erick. No te podés quejar, qué trabajito, eh”, bromeó con respecto a la comodidad en la que se encontraba: “Acá te veo, en patas”.

Más allá de este ángulo sobre el terreno natural, el joven viajero explicó que no trabaja en la playa y brindó mas información: “Ahora estoy en el break pero viviendo en Honk Kong hace siete años, y trabajando en un restaurante en la playa, como verán”, comentó y agregó que "trabajando 10 horas al día, con un día y medio libre a la semana, gana 4.000 dólares por mes".

La pregunta generalizada se asocia con su sueldo y su capacidad financiera para sostener un estilo de vida confortable donde poder costear sus gastos. “Para mí alcanza día a día, pero es mi forma de vida. En realidad, alcanza bien, yo porque me gusta disfrutar la vida y me gusta disfrutar al máximo, así que lo que gano, lo gasto”, enfatizó.

En cuanto al alquiler, describió: “Yo en alquiler gasto alrededor de 15.000 HKD (dólar de Hong Kong), que serían casi 2000, o sea que la mitad del sueldo lo gasto en alquiler. Pero eso porque me gusta estar cómodo donde vivo”.

El video obtuvo 88 mil reproducciones y mas de 800 "me gusta". Ademas, muchos usuarios dejaron su marca dando su opinión. Algunos fueron: "Y pensar que vendiendo productos digitales ganas más acá en Argentina", "Solo eso por 10 horas, ni loco trabajo ahí", "Wow! Muy poco pare ser el encargado y 60 horas por semana, un salario de 13 la hora considerando que el extra es tiempo y medio", "HONGKONG el alquiler de un ambiente $2000USD", "Los Argentinos que viven fuera de Argentina, se creen los 1 y consiguen un trabajo para sobrevivir".