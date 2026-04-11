11 de abril de 2026 Inicio
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Un alumno llevó un cuchillo a una escuela de Salta: amenazó a su maestra y compañeros

Ocurrió en escuela Fray Francisco Victoria y mostró el puñal dentro del aula, lo que generó miedo entre sus pares. En el lugar se estableció un protocolo interno para contener la situación.

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El niño de 10 años amenazó a su maestra y compañeritos de grado. 

El niño de 10 años amenazó a su maestra y compañeritos de grado. 

Momentos de tensión se vivieron dentro de una escuela en Salta: un alumno de 10 años llevó un cuchillo al colegio, amenazó a su maestra y a sus compañeritos de 5° grado. Rápidamente los directivos establecieron un protocolo interno para contener la situación y dar aviso a los padres.

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Según informó el medio UVC Canal 10 y otros portales locales, este hecho ocurrió en la escuela Fray Francisco Victoria, ubicada en Embarcación.

La maestra logró sacarle el cuchillo al menor de 10 años, después de que la amenazara con apuñalarla. La situación generó preocupación en todo el establecimiento y se estableció un operativo para poner a resguardo a los niños.

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Esta no sería la primera vez que el mismo alumno presenta actitudes violentas dentro del aula, según El Tribuno: "El año pasado habría llevado un arma de aire comprimido, además de protagonizar otros episodios como escupir el pizarrón y mantener actitudes agresivas con sus compañeros".

Ante esta situación los padres de los demás alumnos se reunieron con las autoridades del colegio y pidieron la intervención de la Fiscalía y de la Asesoría de Menores e Incapaces de Embarcación.

Este episodio ocurrió días después de que un joven ingresó al colegio armado en Santa Fe, comenzó a disparar y mató a un alumno.

Un alumno de La Matanza amenazó a sus excompañeros

Un alumno de La Matanza amenazó a sus excompañeros de la escuela, y los investigadores descubrieron que participaba del mismo grupo que el tirador de San Cristóbal.

El adolescente de 15 años, conocido como S.P.Y, está bajo medidas de seguridad porque aseguró que iba a matar a sus excompañeros del Colegio Domingo Savio, de la localidad de Aldo Bonzi.

Ademas, se descubrió un vínculo directo con la asociación True Crime Community en donde estaba el alumno que agredió y mató a un estudiante de 13 años en Santa Fe. Todo quedó registrado en los mensajes de WhatsApp que encontraron cuando peritaron su celular.

El chico deberá permanecer en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

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