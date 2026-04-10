Brutal ataque de motochorros en Berazategui: le dispararon a quemarropa El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando dos delincuentes asaltaron a un joven de 27 años, quien fue atacado a balazos en los pies. Las imágenes de una cámara de seguridad se viralizaron rápidamente. Por + Seguir en







El hecho ocurrió este jueves a las 20 en la calle 16 al 2700, en Berazategui Oeste.

Un hecho de inseguridad sacudió a Berazategui Oeste, en el conurbano bonaerense, cuando un joven de 27 años que se encontraba comprando en un kiosco fue brutalmente atacado por dos motochorros que le dispararon a quemarropa a los pies: escaparon con el celular y la moto de la víctima.

El dramático suceso ocurrió este jueves pasadas las 20 en la la intersección de las calles 16 y 127, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. La víctima se encontraba comprando en un kiosco, mientras había dejado su moto Honda GLH roja estacionada en la puerta del local.

Según se observa en las imágenes, dos delincuentes llegaron a bordo de otra moto. En movimiento, uno de ellos descendió rápidamente y encaró directamente a la víctima. El ladrón le gritó: "¡Dame la llave, dame la llave!", intentando intimidar al joven, que, nervioso, se resistió unos segundos. "¡Pará, pará!", suplicó la víctima.

Embed Ante una mínima resistencia del hombre, el delincuente sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra el suelo, a centímetros de las zapatillas del cliente. Tras lograr el objetivo y hacerse con las llaves y el celular del joven, el delincuente se subió a la moto robada y escapó a toda velocidad junto a su cómplice, quien lo escoltó en el vehículo original.

"No pude dormir anoche. Fue todo muy rápido, me asustó mucho. Yo lo estaba atendiendo al chico, vino la moto y, ya con el arma, bajó, le apuntó y empezó a los tiros. Yo, del miedo, salí corriendo, y desde adentro se escuchaba cómo el chico suplicaba", expresó Noelia, la comerciante testigo del hecho, en diálogo con América TV.