11 de abril de 2026 Inicio
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Quién era Maitena Rojas Garófalo, la adolescente que murió en General Las Heras

La joven fue encontrada sin vida en General Las Heras, una localidad a 40 kilómetros de Merlo. Era alumna de la escuela secundaria. Había dejado cartas antes de morir.

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La joven de 14 años.

La joven de 14 años.

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La adolescente Maitena Luz Rojas Garófalo, de 14 años, fue encontrada sin vida en la localidad bonaerense de General Las Heras, a unos 40 kilómetros de su casa en Merlo, luego de haber sido reportada como desaparecida el miércoles por la mañana, cuando salió rumbo a la escuela junto a su hermana pero nunca llegó a ingresar.

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El hallazgo se produjo en un descampado, donde la menor fue encontrada colgada de un árbol, tras una intensa búsqueda que se extendió durante más de un día y mantuvo en alerta a familiares, vecinos y autoridades. La principal hipótesis indica que la joven se habría quitado la vida. Antes de su muerte, habría dejado entre 9 y 11 cartas programadas dirigidas a distintas personas de su entorno. En una de ellas, expresaba su deseo de estar en un “lugar tranquilo”.

La joven integraba una unidad scout de la iglesia Sagrado Corazón de Merlo y tenía actividad en redes sociales, que actualmente permanecen privadas. En ese ámbito, manifestaba su admiración por la compositora estadounidense Chappell Roan y compartía rasgos de su personalidad, como su afinidad por los días de lluvia y el invierno, frase que figuraba en su biografía.

Garófalo cursaba el tercer año en la Escuela de Educación Secundaria N°16, donde tenía un gran rendimiento académico. Uno de sus profesores la describió como una alumna muy activa, participativa y alegre, y aseguró que nunca había presentado inconvenientes ni señales que anticiparan una situación de este tipo.

Había sido vista por última vez el miércoles por la mañana, cuando salió de su casa junto a su hermana con destino a la escuela en Merlo, aunque nunca llegó a ingresar. Su desaparición generó una intensa búsqueda que concluyó al día siguiente, cuando fue encontrada sin vida.

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