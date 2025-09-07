Últimos coletazos del invierno: hay alerta por nevadas y ráfagas en cinco provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por acumulados de hasta 25 cm de nieve y vientos que pueden superar los 100 km/h. En la zona del AMBA se espera una semana con temperaturas agradables. Por







Las alertas se concentran en el noroeste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por nevadas y ráfagas para cinco provincias que este domingo recibirán acumulados de hasta 25 cm de nieve y vientos que pueden superar los 100 km/h, en uno de los últimos coletazos del invierno sobre la Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires se espera nubosidad en aumento: el cielo pasará de estar algo cubierto en horas de la mañana a mayormente nublado por la noche, con una mínima de 8° y una máxima de 16°. Las temperaturas irán en aumento los próximos días hasta llegar a 23° el miércoles.

Los avisos se concentran en el noroeste del país: la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja y San Juan, el sudoeste de Salta y el noroeste de Tucumán se encuentran bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, para el centro de San Juan y noroeste de La Rioja rige un aviso por viento zonda con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por último, hay una alerta para la zona cordillerana de Catamarca por nevadas persistentes de variada intensidad que dejarán acumulados entre 15 y 25 cm. También se esperan vientos intensos, por lo que no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por nevada Alerta por nevada 07-09-25 SMN Catamarca: cordillera de Antofagasta de la Sierra y cordillera de Tinogasta. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 07-09-25 SMN Salta: puna de Cafayate y puna de San Carlos.

puna de Cafayate y puna de San Carlos. Tucumán: puna de Tafí del Valle.

puna de Tafí del Valle. Catamarca: Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María.

Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María. La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.

cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina. San Juan: cordillera de Iglesia. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda Alerta por viento zonda 07-09-25 SMN La Rioja: precordillera de Coronel Felipe Varela y precordillera de General Lamadrid.

precordillera de Coronel Felipe Varela y precordillera de General Lamadrid. San Juan: precordillera de Iglesia, precordillera de Jáchal, precordillera de Calingasta, precordillera de Pocito, precordillera de Rivadavia, precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.