Últimos coletazos del invierno: hay alerta por nevadas y ráfagas en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por acumulados de hasta 25 cm de nieve y vientos que pueden superar los 100 km/h. En la zona del AMBA se espera una semana con temperaturas agradables.

Las alertas se concentran en el noroeste del país.

Las alertas se concentran en el noroeste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por nevadas y ráfagas para cinco provincias que este domingo recibirán acumulados de hasta 25 cm de nieve y vientos que pueden superar los 100 km/h, en uno de los últimos coletazos del invierno sobre la Argentina.

La presencia del sol se mantendrá durante el fin de semana de elecciones.
Se retira el frío y aumentan las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana

En la Ciudad de Buenos Aires se espera nubosidad en aumento: el cielo pasará de estar algo cubierto en horas de la mañana a mayormente nublado por la noche, con una mínima de 8° y una máxima de 16°. Las temperaturas irán en aumento los próximos días hasta llegar a 23° el miércoles.

Los avisos se concentran en el noroeste del país: la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja y San Juan, el sudoeste de Salta y el noroeste de Tucumán se encuentran bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, para el centro de San Juan y noroeste de La Rioja rige un aviso por viento zonda con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por último, hay una alerta para la zona cordillerana de Catamarca por nevadas persistentes de variada intensidad que dejarán acumulados entre 15 y 25 cm. También se esperan vientos intensos, por lo que no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por nevada

Alerta por nevada 07-09-25
  • Catamarca: cordillera de Antofagasta de la Sierra y cordillera de Tinogasta.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 07-09-25
  • Salta: puna de Cafayate y puna de San Carlos.
  • Tucumán: puna de Tafí del Valle.
  • Catamarca: Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María.
  • La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.
  • San Juan: cordillera de Iglesia.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda

Alerta por viento zonda 07-09-25
  • La Rioja: precordillera de Coronel Felipe Varela y precordillera de General Lamadrid.
  • San Juan: precordillera de Iglesia, precordillera de Jáchal, precordillera de Calingasta, precordillera de Pocito, precordillera de Rivadavia, precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.
