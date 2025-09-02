Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para esta semana, que presentará mínimas entre los 5 a 10 grados durante la primera semana de septiembre. ¿Cuándo llega la primavera? Por







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para las provincias de La Rioja y Catamarca. Además, adelanto en el pronóstico extendido que volverán las bajas temperaturas durante la primera semana de septiembre.

El SMN pronosticó para la jornada del martes 2 de septiembre vientos del noroeste, en el área cordillerana, con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

CABA pronóstico 2-9-25 Captura del SMN pronóstico extendido. Principalmente en la zona de Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle, Cordillera de General Lamadrid, Cordillera de Vinchina, Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María y Zona de monte de Tinogasta.

Además, durante el día se esperan lluvias y chaparrones en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, y Santa Fe.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mal tiempo podrá presentarse durante la tarde con lluvias aisladas y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día. El miércoles 3 de septiembre, se espera que la máxima llegue a los 20° y mínima de 9°; sin embargo, a partir del jueves las mínimas descenderán a los 6° y máxima de 14°, al igual que el viernes 5 con una mínima de 5° y máxima de 15°.

