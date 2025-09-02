2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para esta semana, que presentará mínimas entre los 5 a 10 grados durante la primera semana de septiembre. ¿Cuándo llega la primavera?

Por
Tras el paso de la ciclogénesis

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar

Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para las provincias de La Rioja y Catamarca. Además, adelanto en el pronóstico extendido que volverán las bajas temperaturas durante la primera semana de septiembre.

Te puede interesar:

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

El SMN pronosticó para la jornada del martes 2 de septiembre vientos del noroeste, en el área cordillerana, con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

CABA pronóstico 2-9-25
Captura del SMN pronóstico extendido.

Captura del SMN pronóstico extendido.

Principalmente en la zona de Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle, Cordillera de General Lamadrid, Cordillera de Vinchina, Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María y Zona de monte de Tinogasta.

Además, durante el día se esperan lluvias y chaparrones en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, y Santa Fe.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mal tiempo podrá presentarse durante la tarde con lluvias aisladas y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día. El miércoles 3 de septiembre, se espera que la máxima llegue a los 20° y mínima de 9°; sin embargo, a partir del jueves las mínimas descenderán a los 6° y máxima de 14°, al igual que el viernes 5 con una mínima de 5° y máxima de 15°.

El SMN informó que agosto se despidió con lluvias récord

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1962620448698401186&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las primeras horas del lunes todavía serán lluviosas en el AMBA.

Termina Santa Rosa, pero sigue el alerta amarilla: a qué hora dejará de llover en Buenos Aires

El micro quedó varado en Ruta 5.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a los pasajeros en lancha

A qué hora llega Santa Rosa

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

play

¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

El mal tiempo durará desde el sábado hasta el lunes. 

Se retrasa Santa Rosa y la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y la tormenta

Rating Cero

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

Mi vida con los chicos Walter, un serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia en la gran N roja.
play

Mi vida con los chicos Walter, la serie del momento en Netflix: de qué se trata la romántica historia

Los cambios de estilo de Emma Watson reflejan su evolución personal y su influencia en la cultura de la moda.

La impactante transformación de Emma Watson: así se veía de chica

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

últimas noticias

Pequeños detalles en la preparación marcan la diferencia y elevan las recetas caseras a un nivel profesional.

Ni congeladas ni excesivo aceite: el truco para que las papas fritas queden súper crujientes

Hace 13 minutos
Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

Hace 15 minutos
El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

Hace 18 minutos
¿Las zapatillas comienzan a perder terreno?

¿Adiós a las zapatillas? La llamativa tendencia que ya usan muchos famosos

Hace 18 minutos
play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Hace 26 minutos