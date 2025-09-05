5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Continúan las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por mínimas entre los 5 a -10.4 grados en diferentes partes del país. En ciertas zonas del país, estará acompañado por lloviznas y chaparrones.

Por
Continúa las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

Continúa las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

Télam

El nuevo frente frío que ingresó en Argentina se mantendrá hasta el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas con mínimas entre los -10.4 a 5 grados.

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas
Te puede interesar:

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

El SMN emitió una alerta para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, y Santiago del Estero por temperaturas extremas.

Según el ranking de temperaturas del SMN, la localidad de Maquinchao, en Río Negro, presenta una mínima de -10.4°, en el caso de Trelew, en Chubut, es de -4°; mientras que para la zona de Perito Moreno, en a provincia de Santa Cruz, será de -3.9°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963700341263782196&partner=&hide_thread=false

Además, desde Meteored, el meteorólogo Christian Garavaglia aseguró que "estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina", en esa línea adelantaron que "el frío se mantendrá con fuerza hasta el fin de semana, pero luego se revertirá el panorama de cara hacia el tramo central de septiembre".

En tal sentido, pronosticaron que sumado al frío se registrarán chaparrones "eventualmente graupel seguirán impactando en forma dispersa los sectores costeros del noreste patagónico y del sur bonaerense, con mayor probabilidad en la zona comprendida entre Mar del Plata y Necochea", expresaron desde Meteored.

Según el pronóstico extendido del SMN, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 8 a 9 grados durante el lunes y martes de la semana próxima; sin embargo, para el miércoles el termómetro se mantendrá en los 12 grados de mínima y 22 de máxima.

Pronóstico extendido CABA 5-9-25

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 El miércoles se esperan lloviznas leves durante la mañana. 

Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por lluvias

play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo invierno y frío polar

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar

Las primeras horas del lunes todavía serán lluviosas en el AMBA.

Termina Santa Rosa, pero sigue el alerta amarilla: a qué hora dejará de llover en Buenos Aires

El micro quedó varado en Ruta 5.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a los pasajeros en lancha

A qué hora llega Santa Rosa

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica

Rating Cero

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

La nueva edición de Gran Hermano﻿ tendrá su casa en un parque de diversiones.

Sorpresa: la nueva casa de Gran Hermano estará en un parque de diversiones

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
play

Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

últimas noticias

Continúa las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

Continúan las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

Hace 16 minutos
Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre.

Sin Colapinto, se corre la primera práctica libre del Gran Premio de Monza

Hace 25 minutos
play

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

Hace 35 minutos
La imágen de un terrorista palestino que recorrió el mundo: 900 millones de persona lo vieron en vivo y en directo.

Múnich 1972: a 53 años de la masacre que cambió la historia olímpica

Hace 54 minutos
Las líneas 148 y 22 jestán de paro.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Hace 57 minutos