Continúan las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

El nuevo frente frío que ingresó en Argentina se mantendrá hasta el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas con mínimas entre los -10.4 a 5 grados.

El SMN emitió una alerta para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, y Santiago del Estero por temperaturas extremas.

Según el ranking de temperaturas del SMN, la localidad de Maquinchao, en Río Negro, presenta una mínima de -10.4°, en el caso de Trelew, en Chubut, es de -4°; mientras que para la zona de Perito Moreno, en a provincia de Santa Cruz, será de -3.9°.

4 SEP | ¡A no guardar los abrigos todavía!



Se termina la semana con Tmín muy frías en todo el país. Los valores no superarán los 7 °C en el centro y sur argentino, y en algunos sectores del NEA se prevén temperaturas entre 9 y 11 °C



Además, desde Meteored, el meteorólogo Christian Garavaglia aseguró que "estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina", en esa línea adelantaron que "el frío se mantendrá con fuerza hasta el fin de semana, pero luego se revertirá el panorama de cara hacia el tramo central de septiembre".

En tal sentido, pronosticaron que sumado al frío se registrarán chaparrones "eventualmente graupel seguirán impactando en forma dispersa los sectores costeros del noreste patagónico y del sur bonaerense, con mayor probabilidad en la zona comprendida entre Mar del Plata y Necochea", expresaron desde Meteored.

Según el pronóstico extendido del SMN, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 8 a 9 grados durante el lunes y martes de la semana próxima; sin embargo, para el miércoles el termómetro se mantendrá en los 12 grados de mínima y 22 de máxima. Pronóstico extendido CABA 5-9-25