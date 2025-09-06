6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se retira el frío y aumentan las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana

De cara al domingo de elecciones, se prevé un leve incremento del termómetro acompañado por un cielo despejado. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para ciertas regiones del país.

Por
La presencia del sol se mantendrá durante el fin de semana de elecciones.

La presencia del sol se mantendrá durante el fin de semana de elecciones.

Télam

En los últimos días, el frío se hizo sentir en Buenos Aires y otras provincias, donde las temperaturas mínimas rondaron en los 4 grados y, en algunos casos, fueron bajo cero. Durante el primer fin de semana de septiembre se espera que las temperaturas mínimas ronden entre los 3° y 8°, pero que comiencen a incrementar a partir del lunes.

Te puede interesar:

Continúan las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos, para la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca.

Alerta amarilla frío y viento
El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

En el área cordillerana será afectada por nevadas persistentes, de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas. Dado que sé además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión, informaron desde el SMN.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico extendido del SMN anunció que para la semana se esperan máximas que alcanzarán los 23° y mínimas de 12°.

Para el domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires, Meteored informó que "no se esperan precipitaciones en la provincia, dominarán los cielos despejados en la mañana con temperaturas de gélidas a frías, heladas y bajas sensación térmica; con una recuperación con el avance de las horas a valores frescos, cielo parcialmente nublado y viento con componente del cuadrante norte".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

 El miércoles se esperan lloviznas leves durante la mañana. 

Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por lluvias

play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo invierno y frío polar

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar

Las primeras horas del lunes todavía serán lluviosas en el AMBA.

Termina Santa Rosa, pero sigue el alerta amarilla: a qué hora dejará de llover en Buenos Aires

El micro quedó varado en Ruta 5.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a los pasajeros en lancha

Rating Cero

Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Planeta solteros: Una aventura en Grecia es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata "Planeta Solteros: una aventura en Grecia", la película de comedia y un misterio extraño que es furor en Netflix

La China contra Vicuña.

Yanina Latorre contó cuál es la venganza de la China Suárez a Benjamín Vicuña con sus hijos

Las imágenes que compartió Nara tras su viaje a México.

Musculosa y bikini: los mejores looks de Wanda Nara en México

Peter Lanzani debió modificar su look para interpretar a 14 personajes distintos en la obra El Emperador Gynt.

La impresionante transformación de Peter Lanzani: dejó atrás el pelo largo

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

últimas noticias

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

La inteligencia artificial armó un ranking y definió los mejores nombres para los gatos: cuáles son

Hace 14 minutos
Dólar: a cuánto cotiza el 6 de septiembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

Hace 25 minutos
Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Hace 37 minutos
Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir puertas del infierno

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

Hace 44 minutos
De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba.

La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

Hace 48 minutos