Se retira el frío y aumentan las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana De cara al domingo de elecciones, se prevé un leve incremento del termómetro acompañado por un cielo despejado. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para ciertas regiones del país.







La presencia del sol se mantendrá durante el fin de semana de elecciones. Télam

En los últimos días, el frío se hizo sentir en Buenos Aires y otras provincias, donde las temperaturas mínimas rondaron en los 4 grados y, en algunos casos, fueron bajo cero. Durante el primer fin de semana de septiembre se espera que las temperaturas mínimas ronden entre los 3° y 8°, pero que comiencen a incrementar a partir del lunes.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos, para la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca.

Alerta amarilla frío y viento El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana. Redes Sociales En el área cordillerana será afectada por nevadas persistentes, de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas. Dado que sé además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión, informaron desde el SMN.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pronóstico extendido del SMN anunció que para la semana se esperan máximas que alcanzarán los 23° y mínimas de 12°.

Para el domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires, Meteored informó que "no se esperan precipitaciones en la provincia, dominarán los cielos despejados en la mañana con temperaturas de gélidas a frías, heladas y bajas sensación térmica; con una recuperación con el avance de las horas a valores frescos, cielo parcialmente nublado y viento con componente del cuadrante norte".