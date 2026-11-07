Cómo estará el clima con la llegada del papa León XIV a la Argentina: entre el sol y alguna tormenta La jornada del sábado 7 de noviembre comenzó ventoso y fresco, con mínimas cercanas a los 12 grados. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán de cara al domingo 8. Desde el Servicio Meteorológico Nacional mantienen activa alertas por tormentas para algunas localidades de Argentina. Por Agregar C5N en









Se espera un fin de semana soleado en Buenos Aires. Télam

Falta menos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, tras su paso por Uruguay, y las condiciones meteorológicas mejoran de cara al fin de semana largo. La jornada del sábado 7 de noviembre comenzó ventoso y fresco, con mínimas cercanas a los 12 grados. A pesar de esto, poco a poco el sol saldrá y traerá a la primavera en todo su esplendor.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta naranja por tormentas fuertes para Misiones, que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Mientras que para Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy rige una alerta amarilla por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Marcado descenso de temperatura en el centro y norte del país durante el fin de semana.



Deslizá para conocer cómo serán las Tmín día a día durante este finde largo. En el mapa, los tonos celestes identifican los sectores donde se esperan las temperaturas más bajas pic.twitter.com/kd1NHcaZEd — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 6, 2026 Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo estará el clima Este sábado 7 se presentará con nubosidad variable. La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 19°. Durante la mañana y la tarde se alternarán momentos de sol y algunas nubes, mientras que por la noche estará mayormente nublado. No se esperan precipitaciones.

El domingo 8 tendrá buenas condiciones del tiempo, con cielo despejado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 9° y la máxima llegará a los 22°, en un día con una amplitud térmica más marcada y sin probabilidades de lluvia.

El lunes 9 continuará el buen tiempo, con cielo despejado durante toda la jornada. Se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°, por lo que será un día más cálido que los anteriores. Para el martes 10 se mantendrán las condiciones estables, aunque con algo más de nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 16° y una máxima de 26°. La probabilidad de precipitaciones será baja.