León XIV le habló a presos en la cárcel de Devoto: "El dinero fácil es un falso poder"

El Santo Padre escuchó testimonios de dos hombres detenidos y un exinterno, a quienes les dedicó palabras cargadas de mucho amor. Una vez finalizada su visita, se dirigirá hacia Luján para celebrar la última misa en el país.

El papa León XIV atraviesa su último día de gira en Argentina, después de cuatro jornadas maratónicas que incluyeron misas en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, junto con un encuentro histórico y masivo con jóvenes: tras la visita a los detenidos en la Cárcel de Devoto, cerrará su paso por Argentina con una misa en la Basílica de Luján.

El Santo Padre arribó a la unidad penitenciaria minutos antes de las 8 de la mañana y pasó un momento junto a las 70 personas que aún permanecen detenidas en el complejo penitenciario que está próximo a ser trasladado a la provincia de Buenos Aires.

No se realizó el tradicional lavado de pies, sino que León se dedicó a escuchar las palabras de cuatro internos, quienes contaron su vida personal, cómo la fe convirtió su estadía dentro del penal y le entregaron obsequios realizados por ellos mismos.

Luego de ese emocionante momento, fue el momento del Papa para devolver las gentilezas. Durante su alocución, el Sumo Pontífice profesó: "La sociedad representa todo lo que es un límite: incapacidad, discapacidad, sufrimiento, límites como si fuera un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades por el que seríamos inmortales".

"Podemos constatarlo en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como la sensación de omnipotencia que provoca la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga ejercer violencia sobre los más débiles, la impunidad fruto de la corrupción . Muchas veces tomamos conciencia del límite a través del pecado y sus consecuencias ya sea por haber cometido un error, por enfermedad o muerte de un ser querido".

"Aún cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedia una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios recorriendo caminos de reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y el fracaso que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual es un momento particular para reiniciar sus vidas como nos han compartido en sus testimonios", completó durante su homilía, con palabras que sonaron a un profundo perdón.

La celebración terminó con saludos para todos los presentes, no solo a los presos, sino también a todos los policías, brindando un mensaje de unidad: todos fundidos en el amor y las ganas de saludar al Sumo Pontífice, quien se despidió al ritmo de Alma Misionera; el hit por excelencia de esta jornada.

Después de esta visita, cuya duración estaba prevista que fuera de media hora, el Papa ya se traslada hacia Luján para llevar adelante la última misa en el país. Concluida la celebración de la Eucaristía, León XIV se dirigirá a Ezeiza para emprender su viaje a Perú en el marco de la continuidad de su gira.

León XIV reunió a más de un millón de jóvenes: música, historias de vida y un mensaje para las nuevas generaciones

El papa León XIV tuvo este martes 10 de noviembre una jornada cargada que lo llevó a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, más tarde, reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde, el Sumo Pontífice regresó a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezó una vigilia con jóvenes.

Antes de arribar al Monumento de los Españoles, el Papa León XIV recorrió en papamóvil la Avenida del Libertador para encontrarse de cerca con las miles de familias y delegaciones juveniles que bordearon el trayecto en Palermo. Su paso a baja velocidad le permitió bendecir a los fieles, responder al afecto de la multitud y preparar el clima espiritual de la gran vigilia.

En el marco de un emotivo encuentro en Palermo donde un millón de jóvenes se hicieron presentes, el Arzobispo Jorge García Cuerva le dio la bienvenida al Papa León XIV con palabras de afecto antes de que el Pontífice escuchara la voz de las nuevas generaciones del país.

Crédito: Catalina Campos.

Durante el acto, algunos representantes expusieron la cruda realidad de la juventud actual, entre los cuales destacó el conmovedor testimonio de Cristian, un adicto en recuperación que relató cómo las drogas lo habían aislado de su familia y compartió el mensaje de fe y transformación que le permitió salir de la calle gracias al apoyo de la comunidad eclesial.

León XIV presenció las actuaciones de artistas como Nahuel Penisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen y de comunicadores como Luquitas Rodríguez, antes de brindar un conmovedor discurso ante el más de un millón de jóvenes reunidos este martes por la noche en Palermo. "Hay muchos jóvenes con la inquietud de dar su vida a Cristo", señaló el Sumo Pontífice.