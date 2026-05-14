14 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno acelera la privatización de AySA: lanzará la licitación para la venta del 90% de las acciones estatales

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la medida que se publicará este viernes en el Boletín Oficial. La empresa, encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, había sido declarada "sujeta a venta" por la Ley Bases.

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AySa fue declarada sujeta a venta por la Ley Bases.

AySa fue declarada "sujeta a venta" por la Ley Bases.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que actualmente son de propiedad del Estado Nacional. La empresa había sido declarada "sujeta a venta" por la Ley Bases.

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"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", sostuvo el funcionario este jueves en su cuenta de X.

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", cerró Caputo.

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A fines de abril, el Gobierno había aprobado el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del proceso de privatización, que preveía al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.

El modelo ratificado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad. En ese sentido, el contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario.

Además, la empresa deberá cumplir con el "Plan de Acción de Transición 2024-2026", aprobado previamente por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que se extenderá entre 2027 y 2031.

Desde el Gobierno remarcaron en el texto que el proceso no debe afectar la continuidad del servicio y que se llevará adelante bajo principios de "transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia".

Cómo será la nueva concesión de AySA de cara a su privatización

El esquema combina ingreso de un operador privado con control accionario mayoritario y eventual colocación de parte del paquete en el mercado, una ingeniería pensada para atraer inversores y valorizar la compañía.

La privatización viene acompañada por cambios normativos previos que rediseñaron las reglas del sector, desde condiciones de prestación hasta mayores facultades para el concesionario. Ese rediseño fue leído como el andamiaje previo para el ingreso privado.

Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.

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