Tragedia en Almagro: se cayó un portón y mató a un hombre en una gomería

Un hombre de 73 años murió en una gomería en Almagro cuando un portón de hierro cayó sobre él. La víctima no fue identicada hasta el momento, pero fue asistida por personal médico que le realizó reanimación cardiopulmonar y constataron su deceso en el lugar.
La gomería se encuentra ubicada en avenida Córdoba al 3400, entre Billinghurst y Mario Bravo en el barrio porteño de Almagro. Según informó el periodista Diego Gabriele para C5N el hombre se encontraba trabajando en el local cuando de un momento a otro se cayó el portón.
Tras el llamado al 911, llegó inmediatamente personal de la Policía de la Ciudad junto a servicios de emergencia de SAME para asistir a la víctima. "De un momento a otro se desprende, es de hierro y chapa en el medio. Lo golpeó con la parte más rígida provocándole la muerte casi de inmediato", añadió.
Al arribar, los médicos encontraron al hombre inconsiente en el piso y a pesar de los esfuerzos falleció en el lugar. Según informó La Nación la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo de Augusto Troncoso.