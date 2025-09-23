La Plata: entró a robar en una casa y se comió las empanadas que había en la heladera

Un delincuente ingresó a una vivienda en La Plata, se comió las empanadas de la heladera e intentó retirarse con las pertenencias. Sin embargo, llegó el dueño de casa cuando estaba por agarrar el televisor, tuvieron un enfrentamiento y el ladrón pudo huir con algunas pertenencias.
El hecho ocurrió en la casa ubicada en la calle 474 entre 138 y 139, en el barrio Gorina. El hombre ingresó con el fin de robar y comenzó a manejarse con calma al ver que no había ocupantes. Pero, minutos después arribó en dueño del lugar, escuchó los ladridos de su perro y entendió que había un intruso.
El dueño vio al ladrón por la ventana intentando sacar el televisor fijado en la pared. El propietario gritó para evitar el robo e ingresó. El delincuente respondió arrojando el televisor hacia el dueño, impactando en una de las piernas de la víctima, quien presentó una lesión leve.
El responsable del robo huyó por la puerta y la víctima confirmó que se llevó objetos de valor y una notebook. Pero, además, comió empanadas que encontró en la heladera y lo notaron porque encontraron restos esparcidos en la cocina.
La Fiscalía de La Plata intervino y analizaron las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del hogar. Efectivos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar relevando posibles rastros y huellas.