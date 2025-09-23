23 de septiembre de 2025 Inicio
La Plata: entró a robar en una casa y se comió las empanadas que había en la heladera

El suceso se produjo en el barrio Gorina durante la tarde del lunes, mientras el dueño de la vivienda no se encontraba en el lugar. El ladrón decidió comer antes de retirarse y lanzó un televisor al suelo para destruirlo.

Insólito robo en La Plata.

Un delincuente ingresó a una vivienda en La Plata, se comió las empanadas de la heladera e intentó retirarse con las pertenencias. Sin embargo, llegó el dueño de casa cuando estaba por agarrar el televisor, tuvieron un enfrentamiento y el ladrón pudo huir con algunas pertenencias.

El hecho ocurrió en la casa ubicada en la calle 474 entre 138 y 139, en el barrio Gorina. El hombre ingresó con el fin de robar y comenzó a manejarse con calma al ver que no había ocupantes. Pero, minutos después arribó en dueño del lugar, escuchó los ladridos de su perro y entendió que había un intruso.

El dueño vio al ladrón por la ventana intentando sacar el televisor fijado en la pared. El propietario gritó para evitar el robo e ingresó. El delincuente respondió arrojando el televisor hacia el dueño, impactando en una de las piernas de la víctima, quien presentó una lesión leve.

El responsable del robo huyó por la puerta y la víctima confirmó que se llevó objetos de valor y una notebook. Pero, además, comió empanadas que encontró en la heladera y lo notaron porque encontraron restos esparcidos en la cocina.

La Fiscalía de La Plata intervino y analizaron las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del hogar. Efectivos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar relevando posibles rastros y huellas.

