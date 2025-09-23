IR A
El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre: "¿Le va a pegar?"

Las panelistas tuvieron un tenso intercambio, que generó el susto de todas sus compañeras, pero todo terminó en reconciliación. ¿Qué pasó?

Mónica Farro y Yanina Latorre mantuvieron una pelea durante varias jornadas, pero el lunes se reconciliaron. Sin embargo, en medio de las disculpas, la vedette se paró para acercarse a su compañera y poder abrazarla, pero todos pensaron que se trataba de algo peor. “¿Le va a pegar?”, preguntaron.

Ángel de Brito invitó a Andrea Taboada.
La pelea había surgido porque Latorre comenzó a reírse y a hacer señas aludiendo que había olor. “Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”, indicó y Farro respondió: "¿Por qué ese comentario tan degradante? Es feo. Yo me lavo el pelo cada dos días. Tengo spray ahora, me peinaron acá en maquillaje".

Ante esto, Mónica Farrro habló con Primicias Ya y se descargó: “La verdad que quiero creer que fue un chiste de muy mal gusto, no entendí por qué lo dijo. Me parece que una señora grande como Yanina no está en edad para hacer ese tipo de chistes y menos a una compañera".

Ante eso, se reconciliaron al aire porque Yanina hizo un mea culpa: "No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas". Luego de eso, Farro se corrió el micrófono y se paró, lo que generó susto entre las panelistas.

"Se reconciliaron qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá", le dijo Ángel de Brito y Yanina descomprimió: “Pelotuda dije ‘ahora me pega’”. Finalmente, se abrazaron y todo quedó bien.

