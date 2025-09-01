1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ni el tipo de carne ni el el huevo: el truco para que la hamburguesa no se encoja en la plancha

Un simple método antes de cocinar puede marcar la diferencia y lograr hamburguesas jugosas, sin perder forma ni tamaño en la plancha.

Por
Hay un método infalible para que las hamburguesas no se achiquen al cocinarse.

Hay un método infalible para que las hamburguesas no se achiquen al cocinarse.

Cocinar hamburguesas en casa parece una tarea sencilla: carne, condimentos y fuego. Sin embargo, cualquiera que se haya puesto frente a la plancha sabe lo frustrante que puede ser ver cómo esa hamburguesa armada con dedicación termina achicándose y deformándose.

Hay un ingrediente especial que puede ayudar a hacer medialunas en pocos minutos.
Te puede interesar:

Ni huevo ni aceite: el ingrediente secreto para hacer una espectaculares medialunas saladas en poco tiempo

El encogimiento no solo afecta a la presentación, también impacta en la textura y en la jugosidad. Muchos creen que se trata de un problema ligado al tipo de carne o a los ingredientes que acompañan la mezcla, como el huevo o el pan rallado. Pero los expertos coinciden en que la verdadera clave está en un detalle previo a la cocción.

Un viejo truco de carniceros y parrilleros, transmitido ahora en redes sociales y cocinas familiares, asegura que el tamaño original se puede mantener con un gesto mínimo. La técnica, que gana popularidad en videos virales, no depende de recetas secretas ni de cortes de lujo, sino de saber cómo manipular la carne antes de que toque el calor.

Plancha de cocina hamburguesas

Cuál es el truco para que la hamburguesa no se encoja en la plancha

El consejo más repetido entre profesionales es el del “hundimiento con el pulgar”. Antes de llevar la hamburguesa a la plancha o parrilla, hay que presionar suavemente el centro del medallón con el dedo. No se trata de hacer un agujero completo, sino de generar una leve hendidura. Esa marca compensa la tendencia natural de la carne a inflarse y encogerse al cocinarse, logrando que mantenga su forma plana y estable.

Este método funciona porque la carne, al calentarse, libera jugos y tiende a contraerse. La pequeña depresión en el medio equilibra ese movimiento. Así, la hamburguesa no se curva ni se reduce tanto como suele pasar sin este paso previo.

HAMBURGUESA CASERA

Ahora bien, el truco del pulgar no lo soluciona todo. También influyen factores como la temperatura de la plancha: si está fría, la carne pierde jugos antes de sellarse y se encoge más de lo esperado. Lo ideal es calentar bien la superficie, esperar a que alcance el punto adecuado y recién entonces poner la hamburguesa.

Otro error común es aplastar la carne con la espátula mientras se cocina. Aunque sea una costumbre instalada, ese gesto hace que los jugos se escapen y la carne se seque. La recomendación es darle solo una vuelta, sin presionar, y dejar que el calor trabaje por sí solo.

Además, hay que considerar el grosor: hamburguesas muy finas se secan rápido, mientras que las más gruesas necesitan paciencia. Cocinarlas a fuego medio y dejarlas reposar un par de minutos antes de servirlas ayuda a que los jugos se redistribuyan y la mordida sea más jugosa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La receta de chipá de una influencer se hizo viral, por la textura liviana que se logra.

Ni el huevo ni la leche: este es el ingrediente secreto para que el chipá quede esponjoso

Las tortillas de papas son uno de los platos más ricos y elegidos por los argentinos.

Ni el tiempo de cocción ni el tamaño de la papa: el secreto para que la tortilla no se pegue

Estos son los tips para conseguir milanesas con un rebozado perfecto.

Ni calentar el aceite ni poner más huevo: 5 trucos para que el pan rallado no se despegue de la milanesa

Una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

Ni leche ni queso: el ingrediente secreto para que la polenta rellena quede muy cremosa

La Salmonella, Escherichia coli o Campylobacter suelen estar presentes en su superficie.

Por qué NO HAY QUE LAVAR EL POLLO antes de cocinarlo, según un especialista

Hay un secreto para tener las empanadas ideales y que no se desarmen cuando las comes.

Ni los ingredientes ni la cantidad de cocción: el truco para que las empanadas de carne no se abran en el horno

Rating Cero

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

En pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad, lamentó el episodio La Coqueta

Fuerte denuncia de La Coqueta: dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche

últimas noticias

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Hace 7 minutos
Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Hace 7 minutos
Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

Hace 8 minutos
Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Hace 11 minutos
Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok

Hace 17 minutos