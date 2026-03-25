25 de marzo de 2026 Inicio
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Triste final en Villa Gesell: rescataron a una tortuga marina, pero murió por una grave herida

Se trataba de una tortuga laúd, considerada la especie más grande del mundo. En el operativo trabajaron en conjunto guardavidas y miembros de la Fundación Mundo Marino para salvar al animal.

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El ejemplar apareció esta tarde en una playa de la ciudad balnearia.

El ejemplar apareció esta tarde en una playa de la ciudad balnearia.

Una tortuga laúd, una de las especies más grande del mundo, fue rescatada tras ser hallada con graves heridas en la costa de la ciudad bonaerense de Villa Gesell, por personal de la Fundación Mundo Marino y guardavidas de la zona. Sin embargo, el animal murió debido a las lesiones severas en una de sus aletas.

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El hecho se dio este martes, cuando varias personas divisaron un cuerpo extraño en la rompiente. Inmediatamente, los testigos dieron aviso a los guardavidas, quienes a su vez acudieron a personal de la Fundación Mundo Marino para comenzar el rescate.

También participaron agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Una veterinaria en el lugar le brindó los primeros auxilios y determinó su traslado inmediato al centro de rehabilitación de la fundación para intentar estabilizarla.

herida aleta tortuga marina

"Gracias al enorme esfuerzo de todos los presentes, logramos arrimar al animal a la orilla para verificar la gravedad de sus lesiones", expresó la Fundación Mundo Marino en su comunicado oficial. La tortuga fue trasladada de urgencia hasta el Centro de Rehabilitación de la fundación.

Sin embargo, a pesar de la intervención médica y los cuidados brindados durante la jornada, la tortuga laúd no logró superar el cuadro clínico. La fundación confirmó que el ejemplar falleció este miércoles por la mañana, luego de que todos los intentos por estabilizarlo resultaran infructuosos.

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