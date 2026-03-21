Conmoción en Santiago del Estero: un niño de 12 años murió ahorcado con su propia hamaca El hecho ocurrió en la localidad de San Nicolás, cuando el menor jugaba en el patio de su casa y se enredó con la soga que ató al árbol. A pesar de los intentos por reanimarlo, ingresó sin vida al Hospital de Loreto. Por + Seguir en







El niño fue trasladado al Hospital Zonal de Loreto, pero no pudo ser reanimado.

Un niño de 12 años murió en un trágico accidente doméstico ocurrido en la localidad de Nueva Francia, departamento de Silípica, Santiago del Estero: falleció ahorcado por la soga de una hamaca que había improvisado en el patio de su casa.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda de San Agustín, a escasos kilómetros de la localidad de Nueva Francia. De acuerdo con el testimonio de su madre, el niño habría improvisado una hamaca utilizando una soga atada a un árbol. En circunstancias que aún se investigan, el menor se habría enredado con la cuerda de tal forma que la hamaca se convirtió en una trampa mortal y le provocó asfixia.

Tras advertir la situación, familiares lo trasladaron de urgencia al hospital de la ciudad de Loreto. Sin embargo, el niño ingresó ya sin signos vitales y, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

Embed El caso generó profunda consternación entre vecinos y allegados ante la dolorosa e inesperada noticia. Por su parte, el cuerpo del nene fue trasladado a la morgue para la realización de una autopsia que revele la causa exacta de la muerte.

Las autoridades trabajan para esclarecer con precisión lo ocurrido, aunque todo indicaría que se trató de un accidente. El fiscal de turno solicitó que se lleven a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer este caso, que dejó a una familia destrozada.