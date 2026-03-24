25 de marzo de 2026 Inicio
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Grave incidente en Mar del Plata: un poste cayó en plena marcha e hirió a dos personas

Durante la movilización por el Día Nacional de la Memoria, un poste de alumbrado público se desprendió y golpeó a dos mujeres, quienes debieron ser asistidas y trasladadas a un hospital privado.

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El poste cayó sobre la calle e hirió a dos personas.

El poste cayó sobre la calle e hirió a dos personas.

@evayala

La multitudinaria marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Mar del Plata se vio empañada por un grave incidente que se produjo en el centro de la ciudad balnearia: un poste de alumbrado público cayó en la intersección de Buenos Aires y Bolívar, provocando al menos dos personas heridas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando la pesada estructura se desplomó en la intersección de las calles Bolívar y Buenos Aires, en una zona colmada por manifestantes, e hirió a dos mujeres de 26 y 30 años que estaban en el lugar. Debieron ser asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Defensa Civil.

mar del plata poste caido
La columna de alumbrado cayó sobre la movilización, a raíz de su base podrida y sin mantenimiento.

La columna de alumbrado cayó sobre la movilización, a raíz de su base podrida y sin mantenimiento.

Según los reportes oficiales, las jóvenes son afiliadas al sindicato Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) y se encontraban con sus colegas en una de las columnas de la marcha. Respecto al estado de salud de las víctimas, se informó que la joven de 26 años sufrió un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento, mientras que la mujer de 30 años presentó politraumatismos diversos.

Ambas se encontraban conscientes al momento de recibir asistencia y fueron trasladadas por el SAME a la Clínica del Niño y la Madre para recibir atención médica especializada. De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades, el poste de luz se encontraba en mal estado y con la base podrida, aunque se investigan las causas del siniestro.

Mirá el momento en el que fueron atendidas las dos mujeres heridas

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