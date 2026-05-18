Encuesta: más del 40% de los argentinos afirma no soportar la situación económica del país

Un estudio de Giacobbe & Asociados mostró, además, altos niveles de imagen negativa para los principales dirigentes políticos y el Presidente ya supera el 50%.

Encuesta: el 41,9% de los argentinos afirma no soportar la situación económica del país

Una nacional de la consultora Giacobbe & Asociados reveló que el 41,9% de los argentinos afirmó que “no puede resistir nada” la actual situación económica del país , en un indicador que la firma definió como la “frontera de dolor” social.

Detrás del grupo que aseguró no tolerar más la situación económica, el informe mostró que el 15,1% considera que puede resistir 6 meses más y el 8,2% hasta un año. Entre los porcentajes menores un 3,5% respondieron que podrían aguantar dos años, un 2,8% unos tres años. En tanto, un 27,5% aseguró poder resistir otros 4 años.

En paralelo, el estudio midió la imagen de los principales dirigentes políticos del país. La senadora Patricia Bullrich apareció como la dirigente con mejor diferencial dentro del oficialismo, con 39,7% de imagen positiva y 49,7% negativa.

El presidente Javier Milei registró 35,9% de valoración positiva y 53,9% negativa, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel alcanzó 16,9% de positiva y 59,2% de negativa.

Entre los dirigentes opositores, Cristina Kirchner obtuvo 27,9% de imagen positiva y 59,3% negativa; Axel Kicillof cosechó 34,1% positiva y 53,2% negativa; y Mauricio Macri registró 16,5% positiva y 57,3% negativa.

El relevamiento fue realizado entre el 4 y el 9 de mayo sobre 2.500 casos en todo el país, mediante encuestas a dispositivos móviles.

La encuesta también incluyó un apartado simbólico sobre las palabras asociadas por la sociedad al liberalismo y al progresismo. En el caso del liberalismo, las respuestas más repetidas estuvieron vinculadas a conceptos negativos como “pobreza”, “corrupción" y “delincuentes" y otros positivos como "libertad" u "esperanza".

Para el progresismo, en cambio, aparecieron términos positivos asociados a “avance", "futuro", "igualdad" y progreso; y otras negativas como "decadencia", “corrupción” y “pobreza”.

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