Encuesta: más del 40% de los argentinos afirma no soportar la situación económica del país

Una nacional de la consultora Giacobbe & Asociados reveló que el 41,9% de los argentinos afirmó que “no puede resistir nada” la actual situación económica del país, en un indicador que la firma definió como la “frontera de dolor” social.
Un estudio de Giacobbe & Asociados mostró, además, altos niveles de imagen negativa para los principales dirigentes políticos y el Presidente ya supera el 50%.
Una nacional de la consultora Giacobbe & Asociados reveló que el 41,9% de los argentinos afirmó que “no puede resistir nada” la actual situación económica del país, en un indicador que la firma definió como la “frontera de dolor” social.
Detrás del grupo que aseguró no tolerar más la situación económica, el informe mostró que el 15,1% considera que puede resistir 6 meses más y el 8,2% hasta un año. Entre los porcentajes menores un 3,5% respondieron que podrían aguantar dos años, un 2,8% unos tres años. En tanto, un 27,5% aseguró poder resistir otros 4 años.
En paralelo, el estudio midió la imagen de los principales dirigentes políticos del país. La senadora Patricia Bullrich apareció como la dirigente con mejor diferencial dentro del oficialismo, con 39,7% de imagen positiva y 49,7% negativa.
El presidente Javier Milei registró 35,9% de valoración positiva y 53,9% negativa, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel alcanzó 16,9% de positiva y 59,2% de negativa.
Entre los dirigentes opositores, Cristina Kirchner obtuvo 27,9% de imagen positiva y 59,3% negativa; Axel Kicillof cosechó 34,1% positiva y 53,2% negativa; y Mauricio Macri registró 16,5% positiva y 57,3% negativa.
El relevamiento fue realizado entre el 4 y el 9 de mayo sobre 2.500 casos en todo el país, mediante encuestas a dispositivos móviles.
La encuesta también incluyó un apartado simbólico sobre las palabras asociadas por la sociedad al liberalismo y al progresismo. En el caso del liberalismo, las respuestas más repetidas estuvieron vinculadas a conceptos negativos como “pobreza”, “corrupción" y “delincuentes" y otros positivos como "libertad" u "esperanza".
Para el progresismo, en cambio, aparecieron términos positivos asociados a “avance", "futuro", "igualdad" y progreso; y otras negativas como "decadencia", “corrupción” y “pobreza”.