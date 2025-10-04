¿Ya no le importa? Marvel no tiene planes a largo plazo de un importante personaje que además es querido por los fans Ni fama ni poder garantizan continuidad: Marvel deja en el aire el futuro de un personaje central del UCM mientras los cómics sugieren cambios drásticos que podrían redefinir su papel.







Elizabeth Olsen se debate entre la frustración de no saber qué será del futuro de Wanda y el cariño que le tiene al personaje, asegurando que volvería al papel si hay una historia que lo justifique. Marvel Studios

Da igual lo mucho que te guste La Bruja Escarlata, lo poderoso que sea el personaje o que parezca que Marvel Studios tiene una idea clara de qué hacer con ella, porque la actriz que le da vida, Elisabeth Olsen, acaba de echar por tierra muchos años de teorías creadas por los fans.

Durante su intervención el pasado fin de semana en la LA Comic Con, Olsen fue contundente: “Nunca me han presentado más de una idea a la vez. Básicamente". Con esta frase, recogida por CBR, la actriz desmonta la noción de que exista una hoja de ruta clara para la Bruja Escarlata dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ni siquiera en el salto entre WandaVision y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tuvo tiempo de preparar su personaje de forma orgánica. Según confesó, no sabía que sería la villana principal de la película hasta apenas tres semanas antes de viajar a Londres para rodar.

Qué decisión tomó Marvel respecto a un importante personaje que los fans ya extrañan Este caos creativo, más improvisado de lo que cabría esperar de un estudio tan gigantesco como Marvel, deja un sabor agridulce entre los seguidores. Wanda ha pasado de ser una de las heroínas más queridas a transformarse en una villana trágica, sin que la actriz pudiera dar coherencia a esa evolución. Y, por ahora, su futuro es incierto: Olsen no figura en el reparto confirmado de Avengers: Doomsday, la gran cita de 2026 que muchos veían como la oportunidad perfecta para su regreso.

Por si fuera poco, Olsen ha demostrado tener una relación peculiar con el personaje. Tal y como recoge Variety, la actriz confesó en la Comic Con que no recuerda absolutamente nada de su participación en Marvel Zombies, la serie animada de Disney+ que retoma el tono sangriento y brutal del cómic homónimo. “Lo grabé hace años, ni siquiera en un estudio, lo hice en mi casa… no tengo ni idea de qué pasa en la serie", explicó entre risas.

El caso de Marvel Zombies revela hasta qué punto Marvel maneja con secretismo y distancia algunos de sus proyectos. Para los fans, que La Bruja Escarlata aparezca como una de las figuras más imponentes en un mundo devorado por zombis es un acontecimiento, especialmente si tenemos en cuenta su aparente desaparición de las producciones de imagen real. Para la actriz, fue un trabajo más, realizado en 2020 o 2021 sin apenas consciencia de su relevancia. Un contraste llamativo que refleja bien cómo funciona la maquinaria de Marvel.

marvel zombieees Con este panorama, la pregunta es inevitable: ¿ha tirado Marvel realmente la toalla con Wanda Maximoff? Puede que no. Si atendemos a lo que está ocurriendo en los cómics, el personaje vive un momento de gran importancia. Según lo adelantado en las series de The Vision & The Scarlet Witch y confirmado con la próxima publicación de Sorcerer Supreme, Wanda podría convertirse en la nueva Hechicera Suprema del Universo Marvel. Al menos en los cómics. El guionista Steve Orlando y su equipo parecen estar preparando un giro enorme para el personaje, que pasaría de ser una figura trágica a encarnar la máxima defensora de la magia en la Tierra. Wanda Maximoff Bruja Escarlata Scarlet Witch muerte Marvel Studios Este movimiento en el terreno del cómic no sería un detalle menor. A menudo, Marvel Studios ha bebido directamente de estas ideas para construir sus películas y series. Y, pese a los rumores de recast o de dar por cerrado el arco de Olsen, medios como The Cosmic Circus han apuntado que Marvel no tiene intención de sustituir a la actriz en la llamada Mutant Saga. Al contrario, su asociación con la Bruja Escarlata sigue siendo demasiado fuerte como para romperla de golpe. Elizabeth Olsen se debate entre la frustración de no saber qué será del futuro de Wanda y el cariño que le tiene al personaje, asegurando que volvería al papel si hay una historia que lo justifique. Por ahora, Marvel no ha mostrado sus planes, lo que podría ser una estrategia del estudio o reflejar la incertidumbre de la industria y la recepción de sus próximas películas. Mientras tanto, los fans continúan reclamando más aventuras de la Bruja Escarlata, uno de los personajes más queridos del UCM, cuya complejidad, poder y conexión con tramas clave como Casa de M aseguran que, tarde o temprano, volverá a la pantalla.