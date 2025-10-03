3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

En medio de un gran operativo de seguridad, el joven acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela fue llevado a un penal, donde estará alojado hasta que sea extraditado a la Argentina.

Por

Tony Valverde Victoriano tiene 20 años.

Luego de la audiencia ante el juez Cristhian Rafael Chumpitaz, en la que se le dictó la prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición, el joven acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela, Pequeño J, fue trasladado a un penal en la ciudad de Cañete, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Thiago evoluciona favorablemente.
Te puede interesar:

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, fue llevado desde la comisaría de Chilca hasta el centro carcelario, ubicado a 98 kilómetros, casi dos horas de viaje. Allí permanecerá hasta que sea extraditado a la Argentina, donde es investigado por su participación en el crimen de las jóvenes Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Pequeño J es señalado como el supuesto jefe narco que ordenó el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Fue capturado el martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, adonde había llegado escapando de los investigadores.

Al declarar ante el juez, el joven aseguró que no tiene antecedentes penales e informó que no se someterá a la extradición voluntaria a la Argentina. "No", respondió el principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela, tras consultar con su abogado la propuesta realizada por el magistrado. "No me someto al de extradición...", reiteró.

Al momento de la lectura del fallo, el juez remarcó que el joven tiene una notificación roja de Interpol, por la que fue detenido en Perú, y leyó las acusaciones que pesan sobre él. A su vez, señaló que los argumentos de arraigo que deslizó la defensa, "no se sostienen con elementos periféricos".

"Existe latentemente riesgo de fuga y de obstaculización en el proceso de extradición pasiva. No es suficiente e idóneo estas simples declaraciones juradas", reforzó.

"El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal", afirmó Chumpitaz, al argumentar los nueve meses de detención preventiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Prisión preventiva para Pequeño J con fines de extradición pasiva

Pequeño J ante la justicia de Peru. 

Pequeño J le informó a la Justicia de Perú que no se someterá a la extradición voluntaria a Argentina

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe.

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe: dos eran menores de edad

play

"Manipulador", "narcisista" y "agresivo": el detalle de los rasgos psicológicos de Pequeño J

play

El abogado de Morena aseguró que los acusados "merecen pena de muerte todos"

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Rating Cero

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces), Fernando Raspu Barroetaveña (máquinas), Gastón Pochoclo Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel Kato Alzaibar (batería).
play

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
play

La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año

últimas noticias

play
La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

Hace 42 minutos
Milei y Macri habrían acordado cambios en el Gabinete después de octubre.

Javier Milei se reunió con Mauricio Macri, de cara las elecciones: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

Hace 1 hora
play

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

Hace 1 hora
El líder republicano habló en su red social Truth Social.

Trump habló tras la declaración de Hamás a su propuesta en Gaza: "Ellos están listos para una paz duradera"

Hace 1 hora
Los parques estuvieron prácticamente vacíos en el mes de septiembre de 2025.

Crisis en Disney: la asistencia a los parques llegó a un mínimo histórico en 2025

Hace 1 hora