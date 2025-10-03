Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva En medio de un gran operativo de seguridad, el joven acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela fue llevado a un penal, donde estará alojado hasta que sea extraditado a la Argentina. Por







Tony Valverde Victoriano tiene 20 años.

Luego de la audiencia ante el juez Cristhian Rafael Chumpitaz, en la que se le dictó la prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición, el joven acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela, Pequeño J, fue trasladado a un penal en la ciudad de Cañete, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, fue llevado desde la comisaría de Chilca hasta el centro carcelario, ubicado a 98 kilómetros, casi dos horas de viaje. Allí permanecerá hasta que sea extraditado a la Argentina, donde es investigado por su participación en el crimen de las jóvenes Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Pequeño J es señalado como el supuesto jefe narco que ordenó el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Fue capturado el martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, adonde había llegado escapando de los investigadores.

Al declarar ante el juez, el joven aseguró que no tiene antecedentes penales e informó que no se someterá a la extradición voluntaria a la Argentina. "No", respondió el principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela, tras consultar con su abogado la propuesta realizada por el magistrado. "No me someto al de extradición...", reiteró.

Al momento de la lectura del fallo, el juez remarcó que el joven tiene una notificación roja de Interpol, por la que fue detenido en Perú, y leyó las acusaciones que pesan sobre él. A su vez, señaló que los argumentos de arraigo que deslizó la defensa, "no se sostienen con elementos periféricos".

"Existe latentemente riesgo de fuga y de obstaculización en el proceso de extradición pasiva. No es suficiente e idóneo estas simples declaraciones juradas", reforzó. "El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal", afirmó Chumpitaz, al argumentar los nueve meses de detención preventiva.